هالة صدقى بعد غياب 7 سنوات عن السينما: لازم كل الأجيال تشتغل ويكون فى تنوع

MENAFN - Youm7) تحدثت النجمة هالة صدقى ، في لقاء خاص على تليفزيون اليوم السابع، عن فيلمها الجديد "الملكة" للنجمة هالة صدقى الذى يعرض حاليًا فى السينمات ضمن أفلام موسم أجازة منتصف العام الدراسى، وعودتها للسينما مرة أخرى بعد غياب 7 سنوات و كان آخر عمل ليها في السينما "آخر ديك في مصر" عام 2017 للنجم محمد رمضان.

وقالت هالة صدقى:" حلو أن كله يشتغل الستات والرجالة والشباب والجيل بتاعى والجيل الأكبر لازم تبقى في صينية مليئة بكل الأنواع لا يقتصر العمل على الشباب فقط أو رجاله فقط أو ستات فقط مش حلو لازم يبقى في تنوع

في الشغل وده بيفيد".













وفيلم الملكة من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من "كتف رباعي" إلى "الملكة".

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى و تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدى للأحداث.