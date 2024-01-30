9 نصائح لزيادة أمانك في الحياة اليومية.. ما تمشيش جنب الحيط

(MENAFN
- Youm7) إن معرفة كيفية القتال والدفاع عن نفسك يمكن أن تكون مهارة منقذة للحياة. ولكن قبل أن يصل الأمر إلى ذلك، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعل البيئة من حولك أكثر أمانًا، أو على الأقل تقليل احتمالات الوقوع في موقف خطير. مثل هذه الأشياء التي تبدو غير مهمة، مثل كيفية ومكان ركن سيارتك أو المقعد الذي تختاره في وسائل النقل العام، يمكن أن تعمل في الواقع لصالحك.
وقدم موقع "Bright side" بعض النصائح التي قد تساعد في جعل حياتك اليومية أكثر أمانًا وتجعلك أيضًا أكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة.
- ما تمشيش جنب الحيط
في الغالب ما نميل إلى المشي إلى جوار الجدران لنشعر بالأمان، حتى أن لدينا في مصر تعبيرًا شائعًا عن "المشي جنب الحيط" إيثارًا للسلامة، ولكن في الحقيقة عندما تعبر من شارع مظلم ويكون بجانبك حائط يجب عليك أن تترك مسافة بينك وبين الحائط، حتى تتمكن من رؤية إذا كان هناك شخص يحاول مهاجمتك قبل فعل ذلك مما يمنحك فرصة الهروب بسرعة، كما يجب عليك أن تأخذ حذرك وتلتفت حولك للتحقق من عدم وجود خطر محتمل.
- ركن السيارة في الاتجاه المعاكس
ركن السيارة في الاتجاه المعاكس يساعدك على الخروج بسرعة، وإذا حدث موقف يستدعي المغادرة بسرعة ستتمكن من ذلك، بينا إذا قمت بركن سيارتك بشكل مباشر سيكون من الصعب عليك المغادرة بسرعة.
- مكان ركن السيارة
يجب عليك أن تركن سيارتك في مكان مضيء، لأن ذلك يصعب على اللصوص فرص سرقة سيارتك، كما يفضل أن تركنها في أماكن قريبة من كاميرات مراقبة.
مكان ركن السيارة
- فحص السيارة
قبل ركوب سيارتك انظر حولها من مسافة بعيدة حتى تتأكد من عدم اختباء أحد هناك، كما يجب عليك أن تنحني لفحص أسفل السيارة، بعد ذلك قم بفحص السيارة من الداخل.
- الاحتفاظ بمصباح يدوي في حقيبتك
يجب عليك الاحتفاظ بمصباح يدوي قوي عندما يكون الشارع مظلم يمكنك تشغيله بدلاً من ضوء الهاتف، حيث أن المصباح اليدوي يكون أقل جاذبية للصوص من ضوء الهاتف، وفي حالة إذا هجم عليك شخص يمكنك ضربه به أو تلوح به لطلب المساعدة، كما أنه يساعد في عدم استطاعة الشخص المهاجم رؤيتك وبذلك تتمكن من الهروب بسرعة.
- طلب مفتاحين عند ذهابك لفندق
إذا ذهبت إلى أحد الفنادق بمفردك فاطلب مفتاحين من مكتب الاستقبال، حتى يعلم الأشخاص أنك لست بمفردك وبالتالي يكون من الصعب مهاجمتك.
- استخدام حاجز الباب
أقفال الفنادق ليست موثوقة ومن السهل فتحها، لذلك استخدم سدادة الباب عند الاستحمام أو النوم ليلاً أو في جميع الأوقات عندما تكون بالداخل حتى تبقى في آمان.
- مكان الوقوف في المصعد
إذا كان المصعد واسع قف بجوار لوحة التحكم وضع ظهرك ناحية الجدار الجانبي، حتى تتمكن من رؤية كل من في المصعد بدلاً من رؤية المخرج وجعل ظهرك في مقابل الأشخاص الذين يقفون خلفك، وإذا دخل شخص مظهره مريب إلى المصعد اضغط على أكبر عدد ممكن من الأزرار وانزل على الفور.
المصعد
- اختيار المقعد المناسب في وسائل النقل العام
إذا كان المكان ليس مزدحماً فاختر مقعدا بجانب الممر بالقرب من السائق، حتى يمكنك تجنب الوقوع في الزاوية والخروج بسهولة أكبر إذا قام شخص ما بمضايقتك، وليس من الجيد أن تقف بالقرب من المخرج لأنه عندما تفتح الأبواب يمكن أن يخطف شخص ما حقيبتك.
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