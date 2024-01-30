9 نصائح لزيادة أمانك في الحياة اليومية.. ما تمشيش جنب الحيط

MENAFN - Youm7) إن معرفة كيفية القتال والدفاع عن نفسك يمكن أن تكون مهارة منقذة للحياة. ولكن قبل أن يصل الأمر إلى ذلك، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعل البيئة من حولك أكثر أمانًا، أو على الأقل تقليل احتمالات الوقوع في موقف خطير. مثل هذه الأشياء التي تبدو غير مهمة، مثل كيفية ومكان ركن سيارتك أو المقعد الذي تختاره في وسائل النقل العام، يمكن أن تعمل في الواقع لصالحك.وقدم موقع "Bright side" بعض النصائح التي قد تساعد في جعل حياتك اليومية أكثر أمانًا وتجعلك أيضًا أكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة.- ما تمشيش جنب الحيط في الغالب ما نميل إلى المشي إلى جوار الجدران لنشعر بالأمان، حتى أن لدينا في مصر تعبيرًا شائعًا عن "المشي جنب الحيط" إيثارًا للسلامة، ولكن في الحقيقة عندما تعبر من شارع مظلم ويكون بجانبك حائط يجب عليك أن تترك مسافة بينك وبين الحائط، حتى تتمكن من رؤية إذا كان هناك شخص يحاول مهاجمتك قبل فعل ذلك مما يمنحك فرصة الهروب بسرعة، كما يجب عليك أن تأخذ حذرك وتلتفت حولك للتحقق من عدم وجود خطر محتمل.- ركن السيارة في الاتجاه المعاكسركن السيارة في الاتجاه المعاكس يساعدك على الخروج بسرعة، وإذا حدث موقف يستدعي المغادرة بسرعة ستتمكن من ذلك، بينا إذا قمت بركن سيارتك بشكل مباشر سيكون من الصعب عليك المغادرة بسرعة.- مكان ركن السيارة

يجب عليك أن تركن سيارتك في مكان مضيء، لأن ذلك يصعب على اللصوص فرص سرقة سيارتك، كما يفضل أن تركنها في أماكن قريبة من كاميرات مراقبة.







مكان ركن السيارة





- فحص السيارة قبل ركوب سيارتك انظر حولها من مسافة بعيدة حتى تتأكد من عدم اختباء أحد هناك، كما يجب عليك أن تنحني لفحص أسفل السيارة، بعد ذلك قم بفحص السيارة من الداخل.- الاحتفاظ بمصباح يدوي في حقيبتك يجب عليك الاحتفاظ بمصباح يدوي قوي عندما يكون الشارع مظلم يمكنك تشغيله بدلاً من ضوء الهاتف، حيث أن المصباح اليدوي يكون أقل جاذبية للصوص من ضوء الهاتف، وفي حالة إذا هجم عليك شخص يمكنك ضربه به أو تلوح به لطلب المساعدة، كما أنه يساعد في عدم استطاعة الشخص المهاجم رؤيتك وبذلك تتمكن من الهروب بسرعة.- طلب مفتاحين عند ذهابك لفندق إذا ذهبت إلى أحد الفنادق بمفردك فاطلب مفتاحين من مكتب الاستقبال، حتى يعلم الأشخاص أنك لست بمفردك وبالتالي يكون من الصعب مهاجمتك.- استخدام حاجز الباب أقفال الفنادق ليست موثوقة ومن السهل فتحها، لذلك استخدم سدادة الباب عند الاستحمام أو النوم ليلاً أو في جميع الأوقات عندما تكون بالداخل حتى تبقى في آمان.- مكان الوقوف في المصعد

إذا كان المصعد واسع قف بجوار لوحة التحكم وضع ظهرك ناحية الجدار الجانبي، حتى تتمكن من رؤية كل من في المصعد بدلاً من رؤية المخرج وجعل ظهرك في مقابل الأشخاص الذين يقفون خلفك، وإذا دخل شخص مظهره مريب إلى المصعد اضغط على أكبر عدد ممكن من الأزرار وانزل على الفور.







المصعد





- اختيار المقعد المناسب في وسائل النقل العام إذا كان المكان ليس مزدحماً فاختر مقعدا بجانب الممر بالقرب من السائق، حتى يمكنك تجنب الوقوع في الزاوية والخروج بسهولة أكبر إذا قام شخص ما بمضايقتك، وليس من الجيد أن تقف بالقرب من المخرج لأنه عندما تفتح الأبواب يمكن أن يخطف شخص ما حقيبتك.