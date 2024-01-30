4 وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب تمنحك بشرة صافية وصحية

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- Youm7) يُعد حب الشباب من المشاكل الجلدية الشائعة التي تؤثر على الناس من جميع الأعمار. قد يكون من الصعب التعامل مع حب الشباب المُستعصي، لكن قد تكون الوصفات الطبيعية هي المفتاح لبشرة أكثر صفاءً. ووفقًا لموقع "BoldSky" إليكِ عدد من الوصفات الطبيعي لعلاج حب الشباب بشكل فعال وبسيط.
وصفة علاج حب الشباب بالعسل والقرفة:
يمزج العسل والقرفة لتكوين قناع مضاد للبكتيريا يساعد في تقليل الالتهاب وقتل البكتيريا التي تسبب حب الشباب. قومي بوضع الخليط على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.
وصفة علاج حب الشباب بزيت شجرة الشاي:
يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للميكروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في محاربة البكتيريا التي تسبب حب الشباب. قومي بتخفيف زيت شجرة الشاي بالماء أو زيت ناقل مثل زيت جوز الهند، وضعيه مباشرة على المناطق المتأثرة باستخدام قطعة قطنية، واتركيه طوال الليل.
وصفة علاج حب الشباب بعجينة الكركم:
يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تمتلك خصائص مضادة للالتهاب. قومي بتحضير عجينة عن طريق مزج مسحوق الكركم مع الماء أو العسل وضعها على المناطق المتأثرة لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء.
تونر خل التفاح:
يساعد خل التفاح على توازن مستوى الرقم الهيدروجيني لبشرتك مع وجود خصائص مضادة للبكتيريا. اخلطي أجزاء متساوية من خل التفاح والماء، ثم ضعيها كتونر باستخدام قطعة من القطن بعد تنظيف وجهك.
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