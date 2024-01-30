4 وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب تمنحك بشرة صافية وصحية

MENAFN - Youm7) يُعد حب الشباب من المشاكل الجلدية الشائعة التي تؤثر على الناس من جميع الأعمار. قد يكون من الصعب التعامل مع حب الشباب المُستعصي، لكن قد تكون الوصفات الطبيعية هي المفتاح لبشرة أكثر صفاءً. ووفقًا لموقع "BoldSky" إليكِ عدد من الوصفات الطبيعي لعلاج حب الشباب بشكل فعال وبسيط.وصفة علاج حب الشباب بالعسل والقرفة: يمزج العسل والقرفة لتكوين قناع مضاد للبكتيريا يساعد في تقليل الالتهاب وقتل البكتيريا التي تسبب حب الشباب. قومي بوضع الخليط على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.











وصفة علاج حب الشباب بزيت شجرة الشاي: يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للميكروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في محاربة البكتيريا التي تسبب حب الشباب. قومي بتخفيف زيت شجرة الشاي بالماء أو زيت ناقل مثل زيت جوز الهند، وضعيه مباشرة على المناطق المتأثرة باستخدام قطعة قطنية، واتركيه طوال الليل.وصفة علاج حب الشباب بعجينة الكركم: يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تمتلك خصائص مضادة للالتهاب. قومي بتحضير عجينة عن طريق مزج مسحوق الكركم مع الماء أو العسل وضعها على المناطق المتأثرة لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء.تونر خل التفاح: يساعد خل التفاح على توازن مستوى الرقم الهيدروجيني لبشرتك مع وجود خصائص مضادة للبكتيريا. اخلطي أجزاء متساوية من خل التفاح والماء، ثم ضعيها كتونر باستخدام قطعة من القطن بعد تنظيف وجهك.