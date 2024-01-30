7 حيل لازم تعرفها وتجرب تعملها لو عايز الكراش يقع في حبك

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- Youm7) نحن نستطيع أن نتحكم في الحب لأنه يعتبر عاطفة نشعر بها مثل الفرح والحزن والخوف والشفقة وغيرها، هناك أشياء تجعل الشخص الذي تحبه يقع في حبك ولكن إذا كان يحمل لك بعض المشاعر، تعرف على تلك الأشياء وفقاً لموقع "brightside".
عدم تناول الآيس كريم في اللقاء الأول
أثبتت بعض الدراسات أنه توجد علاقة بين درجة حرارة الجسم والحالة النفسية، فعندما نكون دافئين جسدياً فهذا يجعلنا لطيفين وودودين مع الآخرين، لذلك قم باختيار المشروبات الساخنة.
التواصل البصري الممتد
عندما تنظر إلى شخص ما لفترة طويلة وتقوم بذلك بشكل متكرر، فإنك تخدع عقل الشخص لأنه يتذكر ما هي "نظرة الحب". لذلك، يبدأ بالتفكير فيك بشكل رومانسي، ويبدأ الجهاز العصبي بإنتاج الفينيثيلامين الذي يسبب الأحاسيس التي نشعر بها عندما نقع في الحب: "الفراشات في المعدة"، زيادة معدل ضربات القلب، راحة اليد الدافئة وغيرها الكثير.
إخباره عن أشياء محرجة عنك
عندما تكون منفتحا ومتواصلا ستكون محبوباً أكثر، لذلك قم بمشاركة حقائق عن نفسك وحياتك دون خوف.
خلق لغة سرية بينكما
عندما تكون بينكما أشياء مشتركة مثل فيلم أو أغنية أو حتى كتاب أو عند ظهور نكتة عفوية أثناء لقاءكما فلا تتجاهل تلك الأشياء الصغيرة بينكما، وتؤدي هذه اللغة السرية إلى الشعور بفهم بعضكما البعض أكثر من أي شخص آخر.
حجم حدقة العين
أثبتت الدراسات أنه توجد علاقة قوية بين الجاذبية وحجم الحدقة، ولكن لا يمكنك تغيير حجم حدقة العين، ولكن قم بضبط الظروف المناسبة مثل تعتيم الضوء أو الذهاب إلى مطعم يشتهر بأجوائه المريحة.
اقترب منه ثم اجعله يفتقدك
من المهم قضاء المزيد من الوقت معًا عندما يكون الشعور متبادلاً، من أجل التعرف على بعضكما البعض بشكل أفضل، وكسر الجمود وبناء التواصل، تحتاجان إلى قضاء بعض الوقت معًا. لكن بعد عدة لقاءات، يوصي علماء النفس بأخذ قسط من الراحة (حتى لو كنت لا ترغب في ذلك) لتقلل من وجودك في حياة الشخص الآخر. تحقق هذه الخطوة عدة أمور:
- لن تتعبا من بعضكما البعض: بمرور الوقت، تتوقف المشاعر عن أن تكون مشتعلة جدًا، ومن أجل إبقائها على قيد الحياة، عليك أن تلعب دور صعوبة الحصول عليها.
- يحصل الشخص على فرصة لفهم مدى روعة وأهمية هذه العلاقة بالنسبة له فالأشياء المحدودة والنادرة تكون دائمًا مرغوبة أكثر.
- يمكنك السيطرة على عواطفك والتفكير بوضوح.
قم بإنشاء ارتباط إيجابي
اختر كلماتك بعناية عند الحديث عن نفسك مع شخص تحبه، يمكنك استخدام هذا المبدأ لتحسين صورتك، كلما قدمت نفسك بشكل أفضل، زادت الأفكار الإيجابية التي ستتركها في ذهن الشخص الذي تحبه.
علاقة حب
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