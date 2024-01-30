7 حيل لازم تعرفها وتجرب تعملها لو عايز الكراش يقع في حبك

MENAFN - Youm7) نحن نستطيع أن نتحكم في الحب لأنه يعتبر عاطفة نشعر بها مثل الفرح والحزن والخوف والشفقة وغيرها، هناك أشياء تجعل الشخص الذي تحبه يقع في حبك ولكن إذا كان يحمل لك بعض المشاعر، تعرف على تلك الأشياء وفقاً لموقع "brightside".





عدم تناول الآيس كريم في اللقاء الأول

أثبتت بعض الدراسات أنه توجد علاقة بين درجة حرارة الجسم والحالة النفسية، فعندما نكون دافئين جسدياً فهذا يجعلنا لطيفين وودودين مع الآخرين، لذلك قم باختيار المشروبات الساخنة.

التواصل البصري الممتد

عندما تنظر إلى شخص ما لفترة طويلة وتقوم بذلك بشكل متكرر، فإنك تخدع عقل الشخص لأنه يتذكر ما هي "نظرة الحب". لذلك، يبدأ بالتفكير فيك بشكل رومانسي، ويبدأ الجهاز العصبي بإنتاج الفينيثيلامين الذي يسبب الأحاسيس التي نشعر بها عندما نقع في الحب: "الفراشات في المعدة"، زيادة معدل ضربات القلب، راحة اليد الدافئة وغيرها الكثير.

إخباره عن أشياء محرجة عنك

عندما تكون منفتحا ومتواصلا ستكون محبوباً أكثر، لذلك قم بمشاركة حقائق عن نفسك وحياتك دون خوف.

خلق لغة سرية بينكما

عندما تكون بينكما أشياء مشتركة مثل فيلم أو أغنية أو حتى كتاب أو عند ظهور نكتة عفوية أثناء لقاءكما فلا تتجاهل تلك الأشياء الصغيرة بينكما، وتؤدي هذه اللغة السرية إلى الشعور بفهم بعضكما البعض أكثر من أي شخص آخر.

حجم حدقة العين

أثبتت الدراسات أنه توجد علاقة قوية بين الجاذبية وحجم الحدقة، ولكن لا يمكنك تغيير حجم حدقة العين، ولكن قم بضبط الظروف المناسبة مثل تعتيم الضوء أو الذهاب إلى مطعم يشتهر بأجوائه المريحة.



اقترب منه ثم اجعله يفتقدك

من المهم قضاء المزيد من الوقت معًا عندما يكون الشعور متبادلاً، من أجل التعرف على بعضكما البعض بشكل أفضل، وكسر الجمود وبناء التواصل، تحتاجان إلى قضاء بعض الوقت معًا. لكن بعد عدة لقاءات، يوصي علماء النفس بأخذ قسط من الراحة (حتى لو كنت لا ترغب في ذلك) لتقلل من وجودك في حياة الشخص الآخر. تحقق هذه الخطوة عدة أمور:

- لن تتعبا من بعضكما البعض: بمرور الوقت، تتوقف المشاعر عن أن تكون مشتعلة جدًا، ومن أجل إبقائها على قيد الحياة، عليك أن تلعب دور صعوبة الحصول عليها.

- يحصل الشخص على فرصة لفهم مدى روعة وأهمية هذه العلاقة بالنسبة له فالأشياء المحدودة والنادرة تكون دائمًا مرغوبة أكثر.

- يمكنك السيطرة على عواطفك والتفكير بوضوح.





قم بإنشاء ارتباط إيجابي

اختر كلماتك بعناية عند الحديث عن نفسك مع شخص تحبه، يمكنك استخدام هذا المبدأ لتحسين صورتك، كلما قدمت نفسك بشكل أفضل، زادت الأفكار الإيجابية التي ستتركها في ذهن الشخص الذي تحبه.

علاقة حب











