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تعرف على أرخص سيارات فى السوق المصرية زيرو ومستعمل

1/30/2024 10:26:52 PM
(MENAFN- Youm7) يلجأ البعض للبحث عن سيارة تلبي احتياجاته وتتاسب دخله من السيارات المستعملة أو الزيرو وإليكم أرخص سيارات مستعملة بالسوق المصرى:





السيارة فيات 128 يأتى سعرها فى سوق المستعمل من 40 إلى 80 ألف جنيه.



السيارة بيجو 504 بسعر 80 ألف جنيه.



هيونداى أكسيل 1996 بسعر 97 ألف جنيه.



دايو اسبيرو موديل 1996 بسعر 85 ألف جنيه.



دايهاتسو ميرا 1991 بسعر 95 ألف جنيه.



بي ام دبليو 318 موديل 1983 بسعر 130 ألف جنيه.



هيونداي أكسنت 2005 بسعر 130 ألف جنيه.



تويوتا ستارليت موديل 1994 بسعر 100 ألف جنيه.



كرايسلر نيون موديل 1998 بسعر 110 آلاف جنيه.



مرسيدس 200 موديل 1979 بسعر 120 ألف جنيه.



دايو نوبيرا موديل 1997 بسعر 120 ألف جنيه.





أما أرخص السيارات الزيرو بالسوق المصرية فهي كالاتى:



سوزوكي إسبريسو بسعر 430 ألف جنيه أتوماتيك.



سوزوكي " ديزاير " وتطرح من ثلاث فئات تبدأ من 430 ألف جنيه؟



بروتون ساجا وتطرح من فئة واحدة بسعر 430 ألف جنيه.





بي واى دى L3 وتطرح من فئة واحدة بسعر 520 ألف جنيه.












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