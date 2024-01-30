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أوابك: 409.3 مليون طن إجمالى صادرات الغاز المسال عالمياً 2023

1/30/2024 10:26:51 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " أنه بعد أن حققت صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميا رقما قياسياً خلال الربع الأول من عام 2023 حيث بلغت حوالي 104.5 مليون طن تراجعت خلال الربع الثاني إلى 99.4 مليون ثم إلى 99.7 مليون خلال الربع الثالث، لكنها عاودت الصعود مرة أخرى خلال الربع الرابع لتسجل رقماً قياسياً جديداً بلغ نحو 105.4 مليون طن.



وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"،أنه إجمالا كأداء على مدار عام 2023، بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً نحو 409.3 مليون طن، وهو أعلى رقم تسجله صناعة الغاز الطبيعي المسال في تاريخها الممتد لقرابة ستة عقود، وذلك مقابل 395.9 مليون طن عام 2022، بنسبة نمو على أساس سنوي حوالي 3.4% ، وهو يعد معدل نمو متوسط، مقارنة بالسنوات السابقة.



على مستوى الدول المصدرة، استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في تصدير معدلات قياسية من شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال الفترات ربع السنوية من عام 2023 ، حيث بلغت الصادرات خلال الربع الثاني من العام نحو 21.8 مليون طن، ثم تراجعت قليلاً خلال الربع الثالث إلى 21.5 مليون طن، لكنها حققت قفزة كبيرة خلال الربع الرابع بوصولها إلى 25.1 مليون طن، وهو أعلى معدل ربع سنوى.























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