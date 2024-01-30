أوابك: 409.3 مليون طن إجمالى صادرات الغاز المسال عالمياً 2023

(MENAFN
- Youm7) ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " أنه بعد أن حققت صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميا رقما قياسياً خلال الربع الأول من عام 2023 حيث بلغت حوالي 104.5 مليون طن تراجعت خلال الربع الثاني إلى 99.4 مليون ثم إلى 99.7 مليون خلال الربع الثالث، لكنها عاودت الصعود مرة أخرى خلال الربع الرابع لتسجل رقماً قياسياً جديداً بلغ نحو 105.4 مليون طن.
وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"،أنه إجمالا كأداء على مدار عام 2023، بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً نحو 409.3 مليون طن، وهو أعلى رقم تسجله صناعة الغاز الطبيعي المسال في تاريخها الممتد لقرابة ستة عقود، وذلك مقابل 395.9 مليون طن عام 2022، بنسبة نمو على أساس سنوي حوالي 3.4% ، وهو يعد معدل نمو متوسط، مقارنة بالسنوات السابقة.
على مستوى الدول المصدرة، استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في تصدير معدلات قياسية من شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال الفترات ربع السنوية من عام 2023 ، حيث بلغت الصادرات خلال الربع الثاني من العام نحو 21.8 مليون طن، ثم تراجعت قليلاً خلال الربع الثالث إلى 21.5 مليون طن، لكنها حققت قفزة كبيرة خلال الربع الرابع بوصولها إلى 25.1 مليون طن، وهو أعلى معدل ربع سنوى.
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