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كهرباء مصر العليا: حوكمة التحصيل تمكن الشركة من الحفاظ على أموال الدولة

1/30/2024 10:26:51 PM
(MENAFN- Youm7) كشف المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بناء على تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت من تعميم تجربة التحصيل المميكن ووقف عملية طباعة الفواتير نهائيا،
وذلك في إطار حوكمة التحصيل للحفاظ على أموال الدولة و توريدها لخزينة الشركة أولا بأول والاستفادة منها في أعمال التطوير وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.



وأضاف صدقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تطبيق التحصيل المميكن بجميع المحافظات التابعة للشركة والتى تضم محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج، مشيراً إلى أن هذه الماكينات توفر للمشترك عدة اختيارات من طرق السداد سواء نقدى أو بطاقة الآئتمان.



و تابع صدقى، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها ووضعت مشاكل الفواتير على رأس أولويتها خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفاً أن التنسيق الجيد مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.



وأوضح
صدقى، أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى مستوى من الدقة نتيجة اعتمادها على أحدث أساليب التكنولوجيا وتراجع نسبة تدخل العنصر البشرى فى إصدارها، موكدا أن جميع القراءات الخاصة بعدادات الكهرباء مصورة ويتم إرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع.












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