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انخفاض ترخيص السيارات الملاكى الزيرو خلال ديسمبر مقارنة بنوفمبر 2023

1/30/2024 10:26:51 PM
(MENAFN- Youm7) كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى أن عدد السيارات " الملاكى الزيرو" التى صدرت لها وثائق تأمينية، وتم ترخيصها خلال ديسمبر 2023 سجلت ترخيص حوالى 10701سيارة ملاكى.





جاء من بينها 321 سيارة موديل 2020 و228 سيارة موديل 2021 و672 سيارة موديل 2022 و2688سيارات موديل 2023 و6792موديل 2024، مقارنة بأعداد السيارات " الملاكى الزيرو "
الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها
خلال نوفمبر 2023 سجلت 10900 سيارة ملاكي.





جاء من بينها 285سيارة موديل 2020 و191 سيارة موديل 2021 و731 سيارة موديل 2022 و3396 سيارات موديل 2023 و6297موديل 2024 .
















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