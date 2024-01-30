أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم 31 يناير 2024

(MENAFN
- Youm7) كشفت وحدة بحوث
الغرفة التجارية، آخر تطورات أسعار اللحوم الحمراء فى مصر اليوم الأربعاء والتى سجلت مستويات تتراوح ما بين 270 و330 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.
وذكر تقرير وحدة بحوث الغرفة التجارية، أن سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 230 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 210 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 240 جنيهات.
وأشار إلى أن سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و320 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.
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