ذاكرة اليوم.. فوز مصر بكأس الأمم الأفريقية وميلاد خيرى شلبى

MENAFN - Youm7) وقعت فى يوم 31 يناير العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.





حدث في مثل هذا اليوم

1958 إطلاق القمر الصناعى إكسبلورر 1، أول الأقمار الصناعية للولايات المتحدة.





2010 - المنتخب المصرى يفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالى والسابعة فى تاريخه بعد تغلبه على المنتخب الغانى بهدف دون رد وذلك فى البطولة التى أقيمت فى أنجولا.





2018 - حدوث خسوف كلى للقمر ويُعتبر أول خسوف للقمر الأزرق العملاق فى عام 2018.





ولد في مثل هذا اليوم

1797 - فرانز شوبرت، موسيقار نمساوي.





1905 - جون أوهارا، كاتب أمريكي.





1930 - يوسف عوف، كاتب مصري.





1935 - كنزابورو أوى، أديب يابانى حاصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1994.





1937 - نبيل الهجرسى، ممثل مصري.





1938 - خيرى شلبى، كاتب وروائى مصري.





1963 - رمضان خاطر، ممثل مصري.





1986 - ياسمين كساب، ممثلة مصرية.





رحل فى مثل هذا اليوم

1659 - قيصر أباكزى، فيلسوف مجري.





1933 - جون جلزورثى، أديب إنجليزى حاصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1932.





2012 - سهير البارونى، ممثلة مصرية.





2014 - زيزى البدراوى، ممثلة مصرية.