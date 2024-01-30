ذاكرة اليوم.. فوز مصر بكأس الأمم الأفريقية وميلاد خيرى شلبى

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- Youm7) وقعت فى يوم 31 يناير العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
حدث في مثل هذا اليوم
1958 إطلاق القمر الصناعى إكسبلورر 1، أول الأقمار الصناعية للولايات المتحدة.
2010 - المنتخب المصرى يفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالى والسابعة فى تاريخه بعد تغلبه على المنتخب الغانى بهدف دون رد وذلك فى البطولة التى أقيمت فى أنجولا.
2018 - حدوث خسوف كلى للقمر ويُعتبر أول خسوف للقمر الأزرق العملاق فى عام 2018.
ولد في مثل هذا اليوم
1797 - فرانز شوبرت، موسيقار نمساوي.
1905 - جون أوهارا، كاتب أمريكي.
1930 - يوسف عوف، كاتب مصري.
1935 - كنزابورو أوى، أديب يابانى حاصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1994.
1937 - نبيل الهجرسى، ممثل مصري.
1938 - خيرى شلبى، كاتب وروائى مصري.
1963 - رمضان خاطر، ممثل مصري.
1986 - ياسمين كساب، ممثلة مصرية.
رحل فى مثل هذا اليوم
1659 - قيصر أباكزى، فيلسوف مجري.
1933 - جون جلزورثى، أديب إنجليزى حاصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1932.
2012 - سهير البارونى، ممثلة مصرية.
2014 - زيزى البدراوى، ممثلة مصرية.
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