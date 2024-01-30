التنسيق الحضارى يعرض فيلما تسجيليا عن قاهرة بين القصرين فى سينما الهناجر

MENAFN - Youm7) يعرض الجهاز القومى للتنسيق الحضارى،فيلم تسجيلي بعنوان " قاهرة بين القصرين"فى سينما الهناجر، بدار الأوبرا، وذلك في تمام السادسة مساء الجمعة الموافق 2فبراير 2024، وذلك فى إطار تعزيز القيم الإيجابية بأهمية التراث يقوم الجهاز القومي للتنسيق الحضارى بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافيه وبيت المعمار المصري.يعد الفيلمالتسجيلي " قاهرة بين القصرين"فكرة وتوثيق الدكتور نزار الصياد، ويوثق الفيلم التغيرات العمرانية التي طرأت علي قلب مدينة القاهرة بمنطقة بين القصرين في الفترة من العصر الفاطمي الي العصر العثماني عن طريق استخدام الواقع الافتراضي،الفيلم من إنتاج الجمعيه الدوليه لدراسة البيئات التقليدية التراثية وسيرة القاهرة، وإعداد الدكتور نزار الصياد وبمشاركة عبدالعظيم فهمي وحسن حافظ واخراج هشام عبد الحميد.الجهاز القومى للتنسيق الحضارى يتبع وزارة الثقافة المصرية وتم افتتاح مقره بقلعة صلاح الدين بالقاهرة فى 10/8/2004 ، ويهدف إلى تحقيق القيم الجمالية في الفراغ العمرانىالمصرى.

المقصود بالتنسيق الحضاري هو جميع الأعمال القائمة على أهداف تحسين الصور البصرية للمدن والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك إزالة كافة التشوهات والتلوث البصري والحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمناطق المختلفة، وتحقيق القيم الجمالية للعمران المصري بشكل عام بما يشمله ذلك من طرق وميادين وشوارع وحدائق وفراغات عامة ومباني عامة وذات قيمة متميزة، ارتكازاً على كافة الوسائل العلمية والفنية والإدارية والتشريعية .

نشأت فكرة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بفضل جهود الفنان فاروق حسنى ، بعد أن كان فكرة اقترحها منذ أكثر من عشر سنوات حتى صدر القرار الجمهورى بإنشاء الجهاز فى عام 2001، وتم افتتاح مقره بالقلعة فى أغسطس 2004 بحضور السيدة الفاضلة سوزان مبارك.