التنسيق الحضارى يعرض فيلما تسجيليا عن قاهرة بين القصرين فى سينما الهناجر

(MENAFN
- Youm7) يعرض الجهاز القومى للتنسيق الحضارى،
فيلم تسجيلي بعنوان " قاهرة بين القصرين"فى سينما الهناجر، بدار الأوبرا، وذلك في تمام السادسة مساء الجمعة الموافق 2فبراير 2024، وذلك فى إطار تعزيز القيم الإيجابية بأهمية التراث يقوم الجهاز القومي للتنسيق الحضارى بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافيه وبيت المعمار المصري.
يعد الفيلم
التسجيلي " قاهرة بين القصرين"
فكرة وتوثيق الدكتور نزار الصياد، ويوثق الفيلم التغيرات العمرانية التي طرأت علي قلب مدينة القاهرة بمنطقة بين القصرين في الفترة من العصر الفاطمي الي العصر العثماني عن طريق استخدام الواقع الافتراضي،
الفيلم من إنتاج الجمعيه الدوليه لدراسة البيئات التقليدية التراثية وسيرة القاهرة، وإعداد الدكتور نزار الصياد وبمشاركة عبدالعظيم فهمي وحسن حافظ واخراج هشام عبد الحميد.
الجهاز القومى للتنسيق الحضارى يتبع وزارة الثقافة المصرية وتم افتتاح مقره بقلعة صلاح الدين بالقاهرة فى 10/8/2004 ، ويهدف إلى تحقيق القيم الجمالية في الفراغ العمرانىالمصرى.
المقصود بالتنسيق الحضاري هو جميع الأعمال القائمة على أهداف تحسين الصور البصرية للمدن والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك إزالة كافة التشوهات والتلوث البصري والحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمناطق المختلفة، وتحقيق القيم الجمالية للعمران المصري بشكل عام بما يشمله ذلك من طرق وميادين وشوارع وحدائق وفراغات عامة ومباني عامة وذات قيمة متميزة، ارتكازاً على كافة الوسائل العلمية والفنية والإدارية والتشريعية .
نشأت فكرة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بفضل جهود الفنان فاروق حسنى ، بعد أن كان فكرة اقترحها منذ أكثر من عشر سنوات حتى صدر القرار الجمهورى بإنشاء الجهاز فى عام 2001، وتم افتتاح مقره بالقلعة فى أغسطس 2004 بحضور السيدة الفاضلة سوزان مبارك.
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