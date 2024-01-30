قصور الثقافة تصدر الألفاظ الكتابية ضمن سلسلة الذخائر بمعرض الكتاب

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، كتاب "الألفاظ الكتابية" لعبد الرحمن بن عيسى الهمذانى، وذلك ضمن إصدارات الهيئة فى سلسلة "الذخائر"، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، فى إطار برنامج وزارة الثقافة.

غلاف الكتاب

الكتاب يبحث فى ألفاظ العربية، وأساليبها، ويعد ذخيرة لغوية في الترادف والتشبيهات، وفنون القول، وهو كتاب أدب، وإنشاء ولغة وأمثال، ومعجم موضوعي يسهل عملية الإنشاء الكتابي البليغ في اختيار المفردات والتعابير في الموضوعات التي يكتب فيها.

يقول المؤلف : "جمعت في كتابي هذا لجميع الطبقات أجناسا من ألفاظ كتاب الرسائل والدواوين البعيدة من الاشتباه والالتباس على مذاهب الكتاب وأهل الخطابة، السليمة من التقعير، المحمولة على الاستعارة والتلويح، على مذاهب الكتاب وأهل الخطابة دون مذاهب المتشدقين والمتفاصحين من المتأدبين والمؤدبين المتكلفين البعيدة المرام على قربها من الأفهام، في كل فن من فنون المخاطبات، ملتقطة من كتب الرسائل، وأفواه الرجال، ومصنفات العلماء، فليست لفظة منها إلا وهي تنوب عن أختها في موضعها في المكاتبة، أو تقوم مقامها في المجاورة إما بمشاكلة أو بمجانسة أو بمجاورة، فإذا عرفها العارف بها، وبأماكنها التي توضع فيها، كانت له مادة قوية وعونا وظهيرا".

سلسلة الذخائر تعنى بإعادة طباعة المؤلفات التراثية في الأدب والتاريخ والفكر العربي، كما تنشر نصوصا محققة للمرة الأولى، تصدر السلسلة برئاسة تحرير د. حسن طلب، مدير التحرير محمود أنور، سكرتير التحرير محمود فوزي، تصميم الغلاف نسرين محمود.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.