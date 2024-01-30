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منصة Yelp تستخدم الذكاء الاصطناعى للتأكد من جودة الأطعمة.. تفاصيل

1/30/2024 10:26:43 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت منصة Yelp تحديثًا كبيرًا للتطبيق يتضمن أكثر من 20 ميزة جديدة، والعديد من هذه الأدوات مليئة بالذكاء الاصطناعي، أكبر الأخبار للمستخدمين العاديين هو إضافة ملخصات الأعمال المكتوبة تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي يقول موقع Yelp إنها ستساعد الأشخاص في العثور على المطعم أو الخدمة المثالية لتلبية احتياجاتهم.


وبحسب موقع The verge الأمريكى، فهناك أيضًا عناصر مرئية جديدة للخلاصة المنزلية وتجربة بحث مُجددة، والتي تقول الشركة إنها ستساعد المستخدمين أيضًا في العثور على المكان المثالي لتناول العشاء على سبيل المثال.



ويتضمن هذا الموجز المنزلي الذكاء الاصطناعي لتوفير محتوى أكثر صلة للمستخدمين وسيعرض أيضًا صورًا من المطاعم القريبة التي تتطابق مع استفسارات المستخدم السابقة، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التي نشرتها الشركات المحلية.




يمتد خداع الذكاء الاصطناعي إلى مستخدمي الأعمال، حيث يقدم التطبيق الآن لأصحاب الأعمال "ميزانيات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي" لتحسين الإنفاق الإعلاني، وهناك أيضًا رؤى بيانات جديدة متاحة لأصحاب الأعمال والتي تقدم معلومات "سوقية قيمة وتنافسية".




ويبدو الأمر مشابهًا لما تفعله شركات مثل Amazon و Newegg لتلخيص المراجعات، لكن إصدار Yelp أقل شمولاً بعض الشيء لأنه لا يختار أي إيجابيات وسلبيات يستشهد بها المستخدمون.



ويقول أخيل كودوفالي راميش، نائب الرئيس الأول للمنتجات الاستهلاكية في Yelp، لموقع The Verge ، إن ملخصات الذكاء الاصطناعي ستظهر بناءً على "عدد موثوق من المراجعات الحديثة" الموصى بها من قبل البرنامج الذي تستخدمه الشركة لتسليط الضوء على تعليقات المستخدمين، الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة فقط للشركات العاملة في مجالات المطاعم والطعام .














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