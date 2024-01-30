اجتماعات Zoom ستصبح أكثر واقعية على Vision Pro.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) أعلنت خدمة التعاون عبر الفيديو Zoom عن نسخة مخصصة من تطبيقها لنظارة Vision Pro والذى من المقرر أن يصدر يوم الجمعة الموافق 2 فبراير، ويهدف تطبيق Zoom لـ Vision Pro إلى طمس الخطوط الفاصلة بين اللقاءات الشخصية وتقليل المسافات، لمساعدة الفرق على الشعور بمزيد من التواصل مع بعضها البعض، فقاً لموقع macrumors.

سيعمل تطبيق Zoom على "اللوحة اللانهائية" لـ Vision Pro، مع واجهة قابلة للتطوير يمكن عرضها في العالم الحقيقي أو مع خلفية افتراضية، ويتم إنشاء الشخصية باستخدام الكاميرات الموجودة في

Vision Pro ، وهي بمثابة بديل للمستخدم أثناء مكالمات الفيديو، وتبدو الشخصيات مثل المستخدم، وتكون قادرة على الإيماءة والتحدث والتفاعل بناءً على حركات الوجه واليد لمرتدي Vision Pro.

ومن خلال هذه الميزات، يمكن لمستخدمي Zoom أن يتوقعوا "الشعور وكأنهم في نفس الغرفة مع زملائهم وعملائهم" دون الحاجة إلى أي شيء سوى

Vision Pro.

سيضيف تطبيق Zoom دعمًا لمشاركة الملفات ثلاثية الأبعاد، وسيتمكن المستخدمون في النهاية من تثبيت ما يصل إلى خمسة مشاركين في Zoom في أي مكان في مساحتهم الفعلية.

ستتم إزالة خلفيات المستخدمين المثبتين، مما يزيد من الشعور بوجود عدة أشخاص في نفس الغرفة، وسيكون Zoom

متاحًا من متجر تطبيقات Vision Pro.