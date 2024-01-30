Wednesday, 31 January 2024 08:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اجتماعات Zoom ستصبح أكثر واقعية على Vision Pro.. اعرف التفاصيل

1/30/2024 10:26:43 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت خدمة التعاون عبر الفيديو Zoom عن نسخة مخصصة من تطبيقها لنظارة Vision Pro والذى من المقرر أن يصدر يوم الجمعة الموافق 2 فبراير، ويهدف تطبيق Zoom لـ Vision Pro إلى طمس الخطوط الفاصلة بين اللقاءات الشخصية وتقليل المسافات، لمساعدة الفرق على الشعور بمزيد من التواصل مع بعضها البعض، فقاً لموقع macrumors.

سيعمل تطبيق Zoom على "اللوحة اللانهائية" لـ Vision Pro، مع واجهة قابلة للتطوير يمكن عرضها في العالم الحقيقي أو مع خلفية افتراضية، ويتم إنشاء الشخصية باستخدام الكاميرات الموجودة في
Vision Pro ، وهي بمثابة بديل للمستخدم أثناء مكالمات الفيديو، وتبدو الشخصيات مثل المستخدم، وتكون قادرة على الإيماءة والتحدث والتفاعل بناءً على حركات الوجه واليد لمرتدي Vision Pro.

ومن خلال هذه الميزات، يمكن لمستخدمي Zoom أن يتوقعوا "الشعور وكأنهم في نفس الغرفة مع زملائهم وعملائهم" دون الحاجة إلى أي شيء سوى
Vision Pro.

سيضيف تطبيق Zoom دعمًا لمشاركة الملفات ثلاثية الأبعاد، وسيتمكن المستخدمون في النهاية من تثبيت ما يصل إلى خمسة مشاركين في Zoom في أي مكان في مساحتهم الفعلية.

ستتم إزالة خلفيات المستخدمين المثبتين، مما يزيد من الشعور بوجود عدة أشخاص في نفس الغرفة، وسيكون Zoom
متاحًا من متجر تطبيقات Vision Pro.







MENAFN30012024000132011024ID1107789622

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث