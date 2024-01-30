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تقرير: Embracer تلغى لعبة Deus Ex الجديدة وتسرح 97 موظفًا

1/30/2024 10:26:43 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث أن
Embracer Group ألغت لعبة Deus Ex الجديدة التي كانت قيد التطوير لمدة عامين وقامت بتسريح بعض الموظفين في Eidos Montreal.



حيث أعلنت شركة Eidos Montreal عن الاستغناء عن 97 من مطوري الألعاب وموظفي الدعم، حسبما أعلنت الشركة اليوم على X ، وكتبت :"لقد أثر السياق الاقتصادى العالمي وتحديات صناعتنا وإعادة الهيكلة الشاملة التي أعلنتها شركة Embracer أخيرًا على الاستوديو الخاص بنا"، ولم يذكر Eidos اللعبة الملغاة.



واستحوذت شركة Embracer على كل من Eidos Montreal وCrystal Dynamics من Square Enix في مايو 2022، واضعة الاستوديوهات خلف Tomb Raider وDeus Ex و Thief تحت مظلة واحدة ، وفي شهر نوفمبر من ذلك العام، غرّد Schreier بأن لعبة Deus Ex الجديدة أصبحت الآن "مبكرة جدًا" في التطوير، ويبدو أن اللعبة قد ألغيت الآن.



وقد مرت ثماني سنوات منذ انتهاء لعبة Deus Ex: Mankind Divided بنتيجة غير مرضية إلى حد كبير، ولا يبدو أننا سنحصل على حل في أي وقت قريب، وأخبرت مصادر شراير في عام 2017 أنه تم إلغاء تكملة سابقة لفيلم Mankind Divided أيضًا.



والأكثر من ذلك، قررت شركة Embracer محو لعبة Deus Ex Go على الهاتف المحمول من الوجود ، وانتزاعها من الأشخاص الذين دفعوا ثمنها بالفعل، على الرغم من أنني سمعت أنها قد تظل قابلة للعب إذا قمت بتنزيلها، ومع ذلك، يواجه الموظفون المسرحون البالغ عددهم 97 موظفًا مشكلة أكثر إثارة للقلق.



وقد قامت بتسريح أكثر من 900 موظف، أي 5 % من قوتها العاملة، في الربع الثاني من العام الماضي وحده، بما في ذلك تسريح العمال في Crystal Dynamics وBeamdog، ولكن لا يشمل تسريح العمال في الشهر الماضي في New World Interactive .
















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