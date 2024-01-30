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واتساب يختبر ميزة جديدة لتنظيم الأحداث فى الدردشة الجماعية.. تفاصيل

1/30/2024 10:26:43 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث أنه يجري حاليا اختبار ميزة جديدة على واتساب في المحادثات الجماعية المجتمعية والتي لديها القدرة على تبسيط التخطيط للحدث، حيث تقوم هذه الميزة تلقائيًا بتحديد أولويات أحداث المجتمع القادمة من خلال عرضها بشكل بارز على شاشة معلومات المجتمع، بحسب موقع phonearena.



وفي الوقت الحالي، يحتاج الأفراد أو مسؤولي المجموعات تثبيت الرسائل المهمة يدويًا، مثل التفاصيل حول الأحداث القادمة، ومع ذلك، في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب أندرويد، قد لا تكون هذه الخطوة اليدوية ضرورية على الإطلاق.



وتعمل هذه الميزة بمثابة تذكير مفيد ومحور مركزي للمعلومات لجميع المشاركين في المجتمع المذكور، فيما تعتمد هذه الميزة الجديدة على خاصية تم اكتشافها مسبقًا تتيح للمستخدمين جدولة الأحداث ضمن المحادثات الجماعية من خلال النقر على أيقونة الإرفاق.



لكن نظرًا لأنها متوفرة فقط في الإصدار التجريبي في الوقت الحالي، فإن مجموعة مختارة فقط من المستخدمين يقومون حاليًا باختبار هذه الميزة.
















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