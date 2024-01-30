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الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 11 شهرا إضافيا

1/30/2024 10:24:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في كامل أنحاء البلاد منذ شهر نوفمبر من العام 2015، لمدة 11 شهرا إضافيا.
ولم تعلن الرئاسة التونسية عن هذا التمديد، كما جرت العادة، غير أن العدد الأخير من الجريدة الرسمية التونسية «الرائد الرسمي» الذي صدر مساء أمس تضمن أمرا رئاسيا بهذا القرار.
ونص هذا الأمر الرئاسي على تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة 11 شهرا ابتداء من 31 يناير 2024 إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
وكانت السلطات التونسية قد فرضت حالة الطوارئ في البلاد، في أعقاب التفجير الذي استهدف في 24 نوفمبر من العام 2015 حافلة لنقل أفراد الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط تونس العاصمة، وأسفر عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.
وتتيح حالة الطوارئ صلاحيات للسلطات منها حظر تجول الأفراد والمركبات، ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون إذن قضائي.

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