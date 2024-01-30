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واشنطن تعيد تفعيل عقوبات على فنزويلا مادورو لم يف بالتزاماته بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة

1/30/2024 10:24:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها ستعيد فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الفنزويلي، معتبرة أن الرئيس نيكولاس مادورو لم يفِ بالتزاماته بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة هذا العام.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان «في غياب التقدم (...) خصوصا فيما يتعلق بالسماح لجميع المرشحين بالمنافسة في الانتخابات الرئاسية هذا العام، لن تجدد الولايات المتحدة الترخيص (الذي يسمح بشراء النفط والغاز الفنزويليين) عندما ينتهي العمل بموجبه في 18 أبريل 2024».
وكانت واشنطن أعلنت مساء أمس الاول أنها ستعيد فرض عقوبات على شركة «مينيرفين» العامة التي تدير مناجم الذهب.
وأشارت هيئة الرقابة المالية (أوفاك) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية في مذكرة إلى أنها ستعطي مهلة حتى 13 فبراير «لاستكمال أي معاملات جارية» مع «مينيرفين».
وبذلك، تعود الولايات المتحدة عن تخفيف عقوباتها الذي أعلنته عقب الاتفاق المبرم في بربادوس في أكتوبر 2023 بين ممثلي الرئيس مادورو والمعارضة بهدف إجراء انتخابات رئاسية عام 2024.
وأعطى هذا الاتفاق فرصة «للطامحين» إلى الترشح للانتخابات الرئاسية للطعن في عدم أهليتهم، وهو ما فعلوه.
وردا على ذلك، أعادت واشنطن السماح بشراء الغاز والنفط الفنزويليين لمدة ستة أشهر.
لكن المحكمة العليا في فنزويلا ثبتت الأسبوع الماضي الحكم الصادر بحق مرشحة المعارضة الرئيسية ماريا كورينا ماتشادو والقاضي بعدم أهليتها للترشح للانتخابات الرئاسية، وهو قرار نددت به واشنطن والاتحاد الأوروبي.

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