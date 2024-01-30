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البرهان الجيش السوداني مستمر في معركة دحر التمرد دون إضاعة الوقت في التفاوض

1/30/2024 10:24:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان وقائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن الجيش السوداني مستمر في معركته لدحر التمرد، دون إضاعة الوقت في التفاوض.
وقال البرهان، خلال مخاطبته لضباط وجنود قاعدة عسكرية بمنطقة حلفا الجديدة بشرق السودان أمس، إن الشعب السوداني والجيش معا في خندق واحد حتى دحر هذا التمرد.
وشدد على أن الجيش مستمر ومتقدم في معركته لدحر تمرد قوات الدعم السريع بسند شعبي غير مسبوق.
وأضاف «نحن لا نريد إضاعة الوقت في الكلام، نريد التحرك للأمام».
وأشاد البرهان باصطفاف الشعب السوداني مع الجيش، قائلا إن الشعب السوداني والجيش معا في خندق واحد لنظافة البلد وحتى دحر هذا التمرد.
ومنذ 15 أبريل الماضي، يدور نزاع مسلح بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
ووفقا لإحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في السودان (أوتشا) فقد فر أكثر من 7.6 ملايين شخص من القتال داخل السودان وإلى دول الجوار.

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