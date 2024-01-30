البرهان الجيش السوداني مستمر في معركة دحر التمرد دون إضاعة الوقت في التفاوض

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان وقائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن الجيش السوداني مستمر في معركته لدحر التمرد، دون إضاعة الوقت في التفاوض.
وقال البرهان، خلال مخاطبته لضباط وجنود قاعدة عسكرية بمنطقة حلفا الجديدة بشرق السودان أمس، إن الشعب السوداني والجيش معا في خندق واحد حتى دحر هذا التمرد.
وشدد على أن الجيش مستمر ومتقدم في معركته لدحر تمرد قوات الدعم السريع بسند شعبي غير مسبوق.
وأضاف «نحن لا نريد إضاعة الوقت في الكلام، نريد التحرك للأمام».
وأشاد البرهان باصطفاف الشعب السوداني مع الجيش، قائلا إن الشعب السوداني والجيش معا في خندق واحد لنظافة البلد وحتى دحر هذا التمرد.
ومنذ 15 أبريل الماضي، يدور نزاع مسلح بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
ووفقا لإحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في السودان (أوتشا) فقد فر أكثر من 7.6 ملايين شخص من القتال داخل السودان وإلى دول الجوار.
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