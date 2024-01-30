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كتائب حزب الله العراقية تعلن تعليق الهجمات على القوات الأميركية

1/30/2024 10:24:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استبقت ميليشيا كتائب حزب الله العراقية رد واشنطن على مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية بالأردن، معلنة تعليق عملياتها ضد القوات الأميركية.
وقالت كتائب حزب الله العراقية، في بيان مساء أمس، إنها علقت كل عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية بالمنطقة في قرار يهدف إلى عدم «إحراج» الحكومة العراقية، ودعت مقاتليها إلى «الدفاع السلبي مؤقتا إن حصل أي عمل أميركي عدائي تجاههم».
وأكدت ميليشيا حزب الله العراقية إن أيران كانت «تعترض» على عملياتها ضد القوات الأميركية، مضيفة أن طهران «لم تكن تعلم» عن عملياتها ضد القوات الأميركية.
يأتي هذا بعدما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أمس إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من قواتها المتمركزة في الأردن.
وأوضح كيربي أن الرد قد يشمل إجراءات متعددة وليس تحركا واحدا.
وقال كيربي للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهها إلى ولاية فلوريدا «أعتقد أنه يمكنكم أن تتوقعوا منا الرد بشكل مناسب. من الممكن أن تروا ردا متعدد المراحل في هذه الحالة، ليس مجرد إجراء واحد، بل ربما إجراءات متعددة».

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