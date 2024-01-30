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المزارعون في فرنسا يواصلون احتجاجهم وتوسع التحرك الأوروبي إلى إسبانيا

1/30/2024 10:24:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصل المزارعون الفرنسيون امس إغلاق طرق إستراتيجية حول باريس وأماكن أخرى في البلاد، ما يزيد الضغط على الحكومة، فيما أعلن مزارعون إسبان انضمامهم إلى التحرك الأوروبي.
وتوتر الوضع منتصف اليوم مع تدخل قوات الأمن التي حاولت منع تقدم قافلة مزارعين وسط غرب فرنسا باتجاه سوق رونجيس، الأكبر في العالم، جنوب باريس.
وواصلت هذه القافلة التي تضم 200 جرار زراعي طريقها من مدينة أجين، تلبية لدعوة أطلقها اتحاد «كؤورديناسيون رورال»، متقدمة نحو المركز الغذائي لمنطقة باريس، تحت حماية مدرعات قوات الدرك بناء على طلب من الحكومة. وقد نأت بنفسها النقابة الكبيرة للمزارعين FNSEA التي تشكل الأغلبية، عن هذا التحرك.
وأغلق المزارعون الفرنسيون منذ امس الأول 8 طرق سريعة حول العاصمة بجراراتهم تحت مراقبة قوات الأمن، للمطالبة بدخل أفضل وبمعايير بيئية أقل صرامة، كما هي الحال في دول أوروبية أخرى.
في المجموع، تأثر أكثر من ربع المقاطعات الفرنسية (30) بهذا التحرك الزراعي الأوروبي الذي نظم في ألمانيا في ديسمبر ويناير، وأيضا في رومانيا وبولندا وبلجيكا.
وفي إسبانيا أعلنت النقابات الزراعية الرئيسية الثلاث امس انضمامها إلى التحرك، مع عمليات «تعبئة» في كل أنحاء البلاد خلال «الأسابيع المقبلة» للتنديد بالقواعد الأوروبية.
وشهدت إيطاليا أيضا تظاهرات عفوية في الأسابيع الأخيرة، حيث احتج امس عشرات المزارعين بجراراتهم قرب ميلانو، قائلين إنهم تعرضوا «للخيانة من أوروبا».
وأدت الأحداث المناخية القصوى وإنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، إلى تنامي السخط بين المزارعين في أوروبا.
من جهتها، تعهدت الحكومة اليونانية التي تواجه أيضا احتجاجات متزايدة من القطاع الزراعي امس بتسريع دفع المساعدات المالية للمزارعين المتضررين من فيضانات العام الماضي.
وساهمت السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة التي عززت الأهداف البيئية الملزمة منذ عام 2023 وقانون «الميثاق الأخضر» الأوروبي، وإن لم يدخل حيز التنفيذ بعد بشكل خاص في إثارة الغضب.
وفي هذا السياق أعلنت المفوضية الأوروبية امس، أنها تبحث تبني استثناء جديد للقواعد المرتبطة بالأراضي البور التي تنص عليها السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة التي تفرض الاحتفاظ بنسبة 4% من المناطق البور أو المناطق غير المنتجة.
وفي فرنسا، يهدد تحرك المزارعين بالتحول إلى أزمة اجتماعية جديدة بعد عام من التعبئة الواسعة ضد رفع سن التقاعد.
من جهته، قال الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تحدث في مؤتمر صحافي في السويد، إنه يريد «تنظيم» على المستوى الأوروبي واردات الدواجن من أوكرانيا والتي انتقدها المزارعون، محذرا في الوقت نفسه من أنه «سيكون من السهل إلقاء اللوم في كل شيء على أوروبا».

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