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إضراب عام في غرب إيران احتجاجا على إعدام أربعة أكراد

1/30/2024 10:24:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أغلقت الشركات والمتاجر أبوابها امس في عدة مدن كردية في غرب إيران، في إضراب عام احتجاجا على إعدام أربعة أكراد امس الأول لاتهامهم بالتعاون مع إسرائيل.
وأعدم الرجال الأربعة، الذين ألقي القبض عليهم في العام 2022، شنقا امس الاول على الرغم من الحملة التي قادتها منظمات لحقوق الإنسان اعتبرت محاكمتهم غير عادلة.
ونشرت منظمة «هنكاو» غير الحكومية المعنية بحقوق الأكراد ومقرها في النرويج، والشبكة الكردية لحقوق الإنسان ومقرها في فرنسا، صورا تظهر متاجر مغلقة في وسط مدن كرمنشاه وسقز وسنندج.
وأوضحت المنظمة أن حوالي عشرة مدن شهدت إضرابا، مشيرة في الوقت ذاته إلى انقطاع خدمات الإنترنت وتحليق مروحيات فوق المنطقة.
من جهته، قال عبدالله متحدي، الأمين العام لحزب «كومله» الكردي المحظور الذي يطالب بحكم ذاتي للأقلية الكردية في إيران، إن الإضراب «حقق نجاحا كاملا».
ولم تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية عن هذه التعبئة.
وشاركت المنطقة الكردية في إيران بشكل واسع في الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في سبتمبر 2022 بعد أيام على توقيفها لدى شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وقالت جوانا تيماسي أرملة محسن مظلوم، أحد الرجال الأربعة الذين أعدموا، عبر منصة «إكس» إن السلطات الإيرانية رفضت تسليم الجثث إلى العائلات، وإنه سيتم دفنها «في مكان غير محدد».
كذلك قالت بيان عظيمي، التي أعدم زوجها بيجمان فتحي أيضا، على موقع «إنستغرام»، إنها قصت خصلة الشعر التي تركها ابنها تنمو بانتظار إطلاق سراح والده.
وأوقف الرجال الأربعة في 23 يوليو 2022، فيما كانوا يعدون لعملية لحساب الموساد ضد مركز تابع لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان الكبيرة في وسط إيران، وفق السلطات القضائية الإيرانية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الرجال الأربعة «معارضون إيرانيون أكراد» وحكم عليهم بالإعدام «بعد محاكمة سرية جائرة بشكل واضح».

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