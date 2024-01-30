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كوريا الشمالية تطلق حزمة جديدة من كروز

1/30/2024 10:24:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت أمس عددا من صواريخ كروز باتجاه المياه قبالة ساحلها الغربي، في أحدث حلقة من اختبارات لأسلحة يحذر خبراء من أن بيونغ يانغ قد ترسلها إلى روسيا لتستخدمها بحربها في أوكرانيا.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن سيئول «رصدت صواريخ كروز عدة غير محددة أطلقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية.
وذكرت الهيئة أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تعمل على تحليل عملية الإطلاق هذه بعمق، مضيفة «جيشنا يتعاون على نحو وثيق مع الولايات المتحدة ويعزز في الوقت نفسه المراقبة واليقظة ويراقب كذلك أنشطة كوريا الشمالية عن كثب».
ويقول الباحث آهن تشان-إيل، الذي يدير المعهد الدولي للدراسات الكورية الشمالية في حديث مع وكالة «فرانس برس»: «يعتقد أن كوريا الشمالية بدأت إنتاج كميات كبيرة من صواريخ كروز».

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