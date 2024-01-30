باكستان السجن 10 سنوات لعمران خان بتهمة تسريب أسرار الدولة

(MENAFN
- Al-Anbaa) حكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان بالسجن 10 أعوام في قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية، وفق ما أعلن حزبه ووسائل إعلام رسمية امس.
وعقدت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محامي خان فقط وبعض أقاربه وعدد قليل من الصحافيين.
وقال ناطق باسم حزب «حركة إنصاف» لوكالة فرانس برس «حكم على كل من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن 10 أعوام». وتتمحور القضية التي حكم فيها حول كيفية تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في العام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.
من جهة اخرى، قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة آخرون عندما وقع انفجار على مقربة من حشد سياسي في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان امس، حسبما أفادت مصادر رسمية.
وقالت المصادر لوكالة أنباء «شينخوا» إن الحادث وقع عندما انفجرت مواد متفجرة كانت مثبتة بدراجة نارية في ناحية سيبي بالمقاطعة.
وأضافت المصادر أن الهجوم استهدف حشدا تابعا لحزب «حركة الإنصاف الباكستانية».
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