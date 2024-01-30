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باكستان السجن 10 سنوات لعمران خان بتهمة تسريب أسرار الدولة

1/30/2024 10:24:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان بالسجن 10 أعوام في قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية، وفق ما أعلن حزبه ووسائل إعلام رسمية امس.
وعقدت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محامي خان فقط وبعض أقاربه وعدد قليل من الصحافيين.
وقال ناطق باسم حزب «حركة إنصاف» لوكالة فرانس برس «حكم على كل من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن 10 أعوام». وتتمحور القضية التي حكم فيها حول كيفية تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في العام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.
من جهة اخرى، قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة آخرون عندما وقع انفجار على مقربة من حشد سياسي في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان امس، حسبما أفادت مصادر رسمية.
وقالت المصادر لوكالة أنباء «شينخوا» إن الحادث وقع عندما انفجرت مواد متفجرة كانت مثبتة بدراجة نارية في ناحية سيبي بالمقاطعة.
وأضافت المصادر أن الهجوم استهدف حشدا تابعا لحزب «حركة الإنصاف الباكستانية».

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