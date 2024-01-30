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موسكو تحذر واشنطن من نشر أسلحة نووية ببريطانيا

1/30/2024 10:24:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذّر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف واشنطن من إعادة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بريطانيا.
وقال ريابكوف للصحافيين امس: «فيما يتعلق بموضوع العودة المفترضة للأسلحة النووية التكتيكية الأميركية إلى الأراضي البريطانية، أود أن أحذر بأكثر الطرق تحديدا وحزما من هذه الخطوة المزعزعة للاستقرار».
وأضاف: «لن يجري تعزيز أمن المملكة المتحدة ولا حتى الولايات المتحدة بهذه الخطوة. ليس هناك أي تأثير ترهيبي علينا هنا». وأردف: «هذا يمثل زيادة في المستوى العام للتصعيد والتهديد في أوروبا. نحن نفترض أنه على الرغم من التجربة المحزنة إلى حد ما، ومن وجهة نظر ضمان الأمن الأوروبي فإن المتهورين في لندن وواشنطن لم يتعلموا أي دروس من تجربة السنوات الأخيرة، لذا فإن هذا السيناريو وارد تماما».
وبحسب نائب وزير الخارجية الروسي، فإن موسكو لا تتظاهر بتلقي أي إشارات صريحة ومباشرة من واشنطن أو لندن في هذا الشأن «لدينا خيارات أخرى لمراقبة ما يحدث واستخلاص استنتاجاتنا الخاصة».
واختتم ريابكوف بالقول: «نحذر حلف الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، من المزيد من التصعيد الذي أصبح خطيرا بصورة متزايدة».

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