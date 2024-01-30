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قوات إسرائيلية متنكرة تقتل فلسطينيين داخل مشفى بالضفة الغربية المحتلة

1/30/2024 10:24:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل عناصر من القوات الإسرائيلية تنكر بعضهم بلباس مدني فلسطيني أو كممرضين 3 فلسطينيين داخل مستشفى بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة امس، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عناصر من حركة حماس. وشاهد مصور وكالة فرانس برس آثار الرصاص على وسادة ملطخة بالدماء في إحدى غرف مشفى ابن سينا، حيث تمت العملية، وآثار دماء في أحد أقسام المشفى. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته قامت بـ «تحييد إرهابيين من حركة حماس كانوا يختبئون في المشفى». وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وإدارة مشفى ابن سينا مقتل 3 فلسطينيين برصاص قوات خاصة إسرائيلية داخل المنشأة الطبية الواقعة في مدينة جنين بالضفة الغربية. من جانبها، وصفت الخارجية الفلسطينية عملية القتل داخل المستشفى، بأنها «شنيعة وجريمة ضد الإنسانية».
وقال المدير الطبي لمستشفى ابن سينا نجي نزال لوكالة فراس برس إن عناصر «قوة مستعربين قاموا بقتل 3 فلسطينيين بكاتم صوت في قسم التأهيل في الطابق الثالث بالمشفى».
وبحسب المدير الطبي، فإن أحد القتلى يعالج في المشفى منذ أكتوبر 2023 ولا يقوى على الحركة. وذكر نزال أن القتلى الثلاثة هم: الشقيقان باسل ومحمد أيمن غزاوي إضافة إلى محمد جلامنة. وأوضح ان «باسل كان يعالج في قسم التأهيل في الطابق الثالث، ويعاني من شلل نصفي، وشقيقه والشهيد الثالث كانا مرافقين». واتهم الجيش الإسرائيلي محمد جلامنة، بأنه كان متورطا في «نشاط إرهابي كبير، وأنه كان معروفا بتوزيع الأسلحة والذخائر لاستخدامها في إطلاق النار». وبحسب جيش الاحتلال، كان جلامنة «يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في المستقبل القريب واستخدم المشفى كمخبأ».
من جهتها، نعت حركة الجهاد الإسلامي «ارتقاء شهيدين من سرايا القدس - كتيبة جنين، هما: الشهيد باسل أيمن الغزاوي وأخوه محمد أيمن الغزاوي». كذلك نعت حركة حماس «الشهيد القسامي القائد محمد وليد جلامنة».

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