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غزة تترقب هدنة مؤقتة وصفقة شاملة بين حماس وإسرائيل

1/30/2024 10:24:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمرت حصيلة الضحايا المدنيين الفلسطينيين في الارتفاع بين قتل وجريح مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على غزة من إتمام شهرها الرابع، وسط معارك ضارية بين جيش الاحتلال ومقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» التي أعلنت انها تدرس مقترحا لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى.
وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تسببت بسقوط قتلى وجرحى.
وزاد جيش الاحتلال وتيرة غاراته على مدينة غزة ومخيم النصيرات ومدن: خان يونس وبيت لاهيا ورفح.
ووفقا لشهود عيان في غزة، فقد قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل في عدة أحياء: الصبرة والزيتون والتفاح والدرج ومخيم الشاطئ، مما أدى إلى تدمير العديد من المنازل وسقوط قتلى وجرحى.
وأشار هؤلاء إلى أن هذه المناطق شهدت تهجير مئات الفلسطينيين نحو مناطق أخرى سيرا على الأقدام، في ظل انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار.
وشهدت مدينة خان يونس غارات كثيفة استهدفت المناطق الغربية منها، ووصلت إلى محيط مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل، وفقا لشهود عيان، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.
وأصدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية بيانا أكدت فيه أن الجيش الإسرائيلي يواصل شن سلسلة غارات متواصلة في محيط مستشفى الأمل.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان إن إسرائيل «ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 114 شهيدا و249 مصابا خلال 24 ساعة».
وأضاف ان «حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 26751 شهيدا و65636 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي».
وفي سياق متصل، أشار القدرة إلى أن إسرائيل تزيد من حصارها على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني على التوالي.
وتابع أن «الاحتلال الإسرائيلي يضع 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف».
وأوضح القدرة أن مولدات الكهرباء في المجمع ستتوقف خلال يومين بسبب نقص الوقود، ما يزيد من معاناة الطاقم الطبي والمرضى. وحذر من تراكم النفايات في أقسام المجمع وساحاته، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يرفض السماح بنقلها للخارج.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري «في الأسابيع الأخيرة ركزت عملياتنا على خان يونس.. عاصمة حماس في جنوب غزة»، مشيرا إلى «القضاء على أكثر من ألفي إرهابي» في هذه المدينة.
وعلى بعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب من خان يونس في رفح، تجمع آلاف النازحين في ظروف يائسة، في منطقة صغيرة قبالة الحدود مع مصر.
مساران لهدنة إنسانية وصفقة شاملة
سياسيا، ازدادت وتيرة الجهود الديبلوماسية الرامية إلى إنقاذ غزة وأهلها من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 116 يوما، حيث برز مساران متوازيان في هذا الخصوص، يسعى أحدهما إلى التوصل لهدنة مؤقتة جديدة، ويرمي الآخر إلى البناء على ذلك لإبرام صفقة شاملة تتضمن وقفا كليا لإطلاق النار. وأعلن رئيس المكتب السياسي لـ (حماس) إسماعيل هنية تسلم مقترحا لوقف العدوان والإفراج عن الأسرى تم تداوله في اجتماع باريس الرباعي الأخير، مشيرا إلى ان الحركة بصدد دراسة هذا المقترح والرد عليه.
جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة، تعقيبا على ما قالت إنه بناء على التطورات المتصلة باجتماع باريس الذي عقد الأحد الماضي، والذي جمع كلا من: مصر وقطر وأميركا وإسرائيل. وقال هنية إن رد «حماس» على المقترح المذكور سيكون على قاعدة ان «الأولوية هي لوقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال كليا إلى خارج القطاع».
وأضاف ان «الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء للفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومن دمرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا وتنهي معاناتهم».
وأوضح أن قيادة الحركة تلقت الدعوة لزيارة القاهرة من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق للفلسطينيين مصالحهم الوطنية في المدى المنظور.
ودعا رئيس المكتب السياسي دول العالم إلى «الضغط على الاحتلال لوقف مجازره بحق الفلسطينيين بغزة، بما في ذلك سياسة التنكيل التي يتعرض لها شعبنا في مناطق الضفة الغربية والإعدامات والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات». وترافق ذلك مع مساع مصرية - قطرية حثيثة من أجل هدنة إنسانية جديدة خلال شهر رمضان، تتضمن إطلاق سراح نحو 30 من المحتجزين الإسرائيليين المدنيين من الأطفال والنساء والمرضى، مقابل إطلاق سراح نحو 100 أسير فلسطيني في المعتقلات الإسرائيلية، فضلا عن زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي المقابل، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال نتنياهو في كلمة ألقاها بمستوطنة «عيلي» في الضفة الغربية المحتلة أمس: «لن نسحب جيش الدفاع الإسرائيلي من قطاع غزة ولن نطلق سراح آلاف الإرهابيين. لن يحدث أي من هذا».
تحذيرات دولية من توقف «أونروا»
وفي هذه الأثناء، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الجدل القائم حول عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالتورط في هجوم 7 أكتوبر، «يصرف الانتباه» عن الأزمة الإنسانية في غزة. وقال الناطق باسم المنظمة كريستيان ليندماير خلال إحاطة صحافية يومية في جنيف امس «لا يجب أن تمر الأفعال الإجرامية دون عقاب، لكن النقاش الحالي لا يؤدي إلا إلى صرف الانتباه عما يحدث فعليا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة في غزة». وأضاف: «دعونا لا ننسى المشاكل الحقيقية على الأرض».
وذكر ليندماير بأن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد دعا المانحين إلى «عدم تعليق تمويلهم للأونروا في هذه الفترة الحرجة جدا» لأن ذلك «لن يؤدي إلا للإضرار بسكان غزة الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة».
وأسف ليندماير لأن يكون هذا النقاش حول الأونروا «رغم أهميته يصرف الانتباه عن القتلى البالغ عددهم 27 ألف تقريبا 70% منهم من النساء والأطفال».
وفي سياق متصل، أعربت 21 منظمة غير حكومية دولية عن استيائها من إعلان عدة دول تعليق تمويلها لوكالة (أونروا) في الوقت الذي تشهد غزة «كارثة إنسانية».
وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك إن «اونرو» هي «المزود الرئيسي للمساعدات» في غزة والمنطقة، وان وقف التمويل «سيؤثر على المساعدات الأساسية لأكثر من مليوني مدني أكثر من نصفهم من الأطفال وجميعهم يعتمدون على مساعدتنا».
وشددت على أن «مواصلة تعليق التمويل من شأنها أن تجعلنا نشهد على الانهيار الكامل للاستجابة الإنسانية المحدودة بالأساس في غزة»، داعية الدول المعنية إلى «إلغاء تعليقها للتمويل».

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