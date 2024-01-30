Wednesday, 31 January 2024 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العنف ضد المسنين

1/30/2024 10:24:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من أنواع العنف ضد المسنين العنف الجسدي: مثل الصفع أو الدفع، العنف العاطفي: يتمثل في التهديد أو الصراخ بوجه المسنّ، أو كلمات نابيه أو بتجاهله، والاستغلال المالي: يتمثل في تزوير الشيكات، واستخدام بطاقات الائتمان، وتغيير الأسماء على الوصية أو على أي سند أي كان، دون أخذ إذن المسن، والإهمال: من خلال عدم استجابة أسرته أو أبنائه لمتطلباته الفسيولوجية وغيرها. ترك كبير المسن لوحده.
وتزداد مخاوف المسنين وآلامهم من أحتمال تعرضهم لفقدان «عزيز» ذويهم أو شعورهم بالافتقار إلى هدف في الحياة خاصة بعد مرحلة التقاعد. هناك العديد من كبار السن يتعرضون للتمييز على اساس السن وهذا له عواقب وتأثير خطير على صحتهم النفسية التي قد تقودهم إلى الإصابة بالاكتئاب. يجبرنا هذا المؤشر الخطير على التساؤل: هل أحسنا التعامل مع كبار السن (آبائنا، أمهاتنا، جيراننا من كبار السن، الشياب اللي نصلي احيانا بجانبهم، أو نصادفهم في الأماكن العامة.. إلخ) سؤال قد لا يتجرأ البعض على إجابته، بسبب التباين في التعامل مع هذه الفئة، أسئلة أوردها من محيط تجربتي في العمل التطوعي مع هذه الفئة وما تلمسته من شكواهم وآلامهم ومعاناتهم لما تعرضوا له من شتى أصناف العنف الذي يتلقونه من ذويهم وأبنائهم والمجتمع!
صحيح أن العنف ضد كبار السن هو ظاهرة عالمية تأخذ العديد من الأشكال وتقع في مختلف البيئات، والأماكن العامة ووسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني الواسع، إلا أننا نختلف عن الآخرين ونستنكر وقوع العنف ضد كبار السن عندنا! لأننا مجتمع مسلم وملتزمون بما أمرنا به خالقنا عز وجل، فقد كرم الله تعالى بني آدم، وعظم الشرع حرمة النفس واعتنى بها، وخص بالرعاية والعناية لكبار السن، فحث على احترامهم وتوقيرهم ورعايتهم والبر بهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا»، إذ تقوم رعاية كبار السن في الإسلام على أسس عدة منها أن الإنسان مخلوق مكرم ومكانته محترمة في الإسلام. وأتى بر الوالدين في المرتبة الثانية بعد الصلاة، في محبة الله. ومن واجباتنا كمسلمين دمج المسن في المجتمع، بهدف القضاء على عزلتهم أو شعورهم بها لما لعزلة المسن من آثار نفسية مدمرة على الصحة النفسية والأمراض الأخرى أو الإصابة بالاكتئاب المؤدي أحيانا كثير إلى الإصابة بالزهايمر أو «الخرف المبكر».
استطاع المجتمع المسلم أن يخفف من آثار التغيرات الاجتماعية التي يمر بها المسن، وليس هذا فحسب بل والتغيرات النفسية، لأن بينهما علاقة تأثيرية. سيصل سدس سكان العالم إلى سن 60 عاما فما فوق. وبحلول عام 2050، سيتضاعف هذا العدد من هذه الفئة الى 2.1 مليار نسمة. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 سنة فأكثر ثلاثة أضعاف بين عامي 2020 و2050 ليصل إلى 426 مليون نسمة حتى عام 2030، وستكون هذه الزيادة الأكبر والأسرع في العالم النامي، لابد أن يقابلها استحداث مناهج تحديد وكشف ومعالجة إساءة معاملة المسنين في سياق ثقافي والنظر فيها جنبا إلى جنب مع عوامل الخطر المحددة ثقافيا، من منظور صحي واجتماعي، والاقتداء بنهج شريعتنا السمحاء مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا).

MENAFN30012024000130011022ID1107789586

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث