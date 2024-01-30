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مدرسة الصبر في غزة

1/30/2024 10:24:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كل من يريد أن يشاهد دروسا حية لممارسة الصبر في أقصى الظروف ما عليه إلا أن يتابع الدروس التي يقدمها الشعب الفلسطيني في غزة، هذا الشعب الصامد الذي يرفض سياسة التهجير القسري المتوحشة التي تتضمن حرمانه في أرض الرباط والصمود من كل وسائل الحياة، واستمرار القصف الإجرامي بالقنابل الفتاكة، والهجوم البري، ورغم كل ذلك نجد أن واقع غزة اليوم يجسد قوله تعالى «واستعينوا بالصبر».
وصبر أهل غزة ليس مجرد صبر مستحب، بل هو الصبر الواجب المذكور في قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» وهو صبر على طاعة الثبات في أرض الرباط، وصبر على اغراءات الاستسلام للتهجير والبحث عن السلامة وصبر على المحن والمصائب التي جلبها العدوان الصهيوني على غزة والابتلاءات التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين».
وعاقبة هذا الصبر بإذن الله عظيمة يقول الله تعالى (أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون). ولا يقدر أجر الصبر حق قدره إلا مؤمن يعرف أن الحياة الدنيا لا تساوي عند الله جناح ذبابة وأن الله يبتلي أحبابه في هذه الدنيا ليعظم لهم الأجر في الآخرة، كما جاء في الحديث النبوي الذي رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟! قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة هون عليه، فما يزال كذلك، حتى يمشي على الأرض ما له من ذنب، نسأل الله أن يتقبل أجر الصابرين في غزة وأن ينصرهم على أعدائهم ويثبت أقدامهم ويجعل الدائرة على من ظلمهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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