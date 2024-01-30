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أحلامنا في زمن الحرب

1/30/2024 10:24:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكاد لا أصدق أن المجازر مستمرة على مرأى ومسمع من العالم أجمع! طوفان الأقصى الذي انطلق في السابع من أكتوبر الماضي لم تنته أحداثه بعد! ولازال الصراع محتدما ودمويا، وأعداد الشهداء تقفز بطريقة تستعصي على الإدراك، ونحن نحدق في الأرقام التي هي في الواقع أرواح! ذوات! وجوه وأصوات!
كم غيرت هذه الحرب، ولازالت تغير، في أحداث العالم وفي النفوس!
لم تعد أحاسيسنا كما كانت، ولا نظرتنا للأمور، ولا تقديرنا للأحوال أو آراؤنا.
فقدنا جزءا كبيرا من شهيتنا للحياة! التي أصبحت واقعية بقسوة! أكثر جدية، وبعاطفية عميقة! مزيج غريب ومتناقض، لكنه يجسد حقيقة الحياة الدنيا. فنحن نحزن ونتألم، ونميل ونحب ونتوق، ونحتاج ونتخوف، وفي الوقت ذاته نحن نطمح ونريد ونفكر ونخطط. هذه الأمور المركبة بدت عادية وباردة! أصبحت أفكارنا مشتتة، فنحن نريد أن نعيش حياتنا بارتياح لكننا نحس بتأنيب الضمير لأننا نعلم أن إخواننا ليسوا مرتاحين، لا نشعر بالرضا تجاه انشغالنا وانغماسنا في ملهيات الحياة، وكأننا فقدنا الارتباط بالمكان والزمان، وكأنه لا يحق لنا وكيف نجرؤ! أن ننشغل بالأيام ومتطلباتها وبأحلامنا والمستقبل الذي نأمله.
جعلتنا الحرب مباشرين أكثر في التعرف على أنفسنا، وبين إدراك مسيرة الحياة وحاجاتنا الإنسانية، وفي الثبات على الحق، والاعتراف بالخطأ، واستصغار المشاكل. تحولنا إلى نموذج أكثر مرونة، وأشد صلابة! وفي التفرقة بين الأساسيات والكماليات، إذ أصبحنا نواجه حقيقة «أن كل شيء إلى زوال» يوميا!
كانت هذه المواجهة بين الحقائق.. الحياة المزدحمة وجشع النفس، بساطة الأمور التي نعقدها، نفوسنا الضعيفة التي نحملها فوق طاقتها، مشاعرنا التي نزيفها، أفكارنا التي نناقضها، سلوكياتنا الخاطئة التي نكابر عليها.. هذا يستحق الأمر فعلا كل ذلك؟
إن ما نختبره من تداخل فكري وشعوري لهو أمر طبيعي تماما خاصة في ظل التقنيات الحديثة التي صارت تنقلنا إلى الحدث! لكن علينا أن نلزم التصرف السليم إزاء هذه «الفوضى الداخلية» لئلا تعزلنا عن حياتنا، ولا ننعزل عن أحوال أشقائنا.
فعسى أن نفهم الدروس دون مغالاة ولا غفلة.

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