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النقطة العمياء

1/30/2024 10:24:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جميعنا لدينا نقاط عمياء، جوانب من شخصياتنا لا نعرف بوجودها، تؤثر في أدائنا، ونجاحنا، وعلاقتنا، ولأننا غير واعين بها، لا نستطيع أن نفعل أي شيء حيالها، النقاط العمياء تصبح مصدر عادات وأنماط سلوكية تتركنا عالقين، وبسببها لا نستطيع التحرك للأمام أو ننضج، لأن شيئا غير معروف يمنعنا ويجذبنا إلى الخلف. مايك بيكتيل.
وهذا ما حدث في مسرحية «النقطة العمياء»! التي حالفني الحظ أن أشاهدها خلال زيارتي القصيرة جدا لأرض الكنانة، «النقطة العمياء» مسرحية أخذت عن رواية «العطل» للكاتب فريدريتش دورينمات وقام بإعدادها وإخراجها أ.أحمد فؤاد الذي برأيي الشخصي قام بتوظيف أحداث الرواية بطريقة مسرحية وفنية مبدعة ومتميزة حيث نجد أنه لم يخاطب زمنا محددا ولم يحاك مكانا بعينه، بل عرض قضيته بشكل مطلق لأن «النقطة العمياء» كما قال مايك بيكتيل والكثير من علماء النفس الذين جزموا بأن الكل يمتلك تلك النقطة في حياتهم! فماذا على الإنسان أن يفعل حتى يتحرر منها ليستطيع التحرك للأمام؟ «المحاكمة» للذات، والاعتراف بما أخطأ به من أفعال ليتحرر من تلك النقطة ويقدر على البصيرة.
معادلة صعبة، ولكن! «النقطة العمياء» حررت المتفرج منها! نعم، فعندما تقوم بالاندماج مع أحداث المسرحية ويتم الترابط الفكري والحسي عن طريق «المعايشة المسرحية» مع شخصيات المسرحية تجد أنك أصبحت أحد أفراد تلك المحاكمة وحان الوقت بأن تلعب معهم لعبة المحاكمة! بل كنت تطمع وتتمنى بأن تكون الفرد الرابع لتكمل النصاب في لعبة المحاكمة وأن تحاكم على خطيئتك لتتحرر من «النقطة العمياء».
عرض يستحق كل ما كتب عنه من إطراء ووصف بالتميز والإبداع لأن كل عناصره المسرحية كانت متكاملة، فإذا تناولنا بالتحليل للشخصيات نجد أن الجميع تفوقوا في أدائهم التمثيلي، بل نجد أن الجميع دون استثناء كانوا يعيشون حالة ليست مسرحية فقط، بل أعطوا للمتفرج انطباعا للحالة الإنسانية للشخصية، وهذا نتج من خلال المعايشة الحقيقية لطابع الشخصية، تلك المعايشة جعلت من المشاهد يتعايش مع الحالة المسرحية ويراجع نفسه بما يمتلكه من أخطاء في مكنونه الشخصي ليقدر أن يتحرر من نقطته العمياء.
الموسيقى والإضاءة، هذان العنصران اللذان اتحدا وتوظفا بطريقة إخراجية مبدعة متميزة ليكونوا منارة الديكور! نعم مثلث ثلاثي الأضلاع ولأول مرة أعيش تلك التجربة المسرحية التي يتحد عنصران ليكونوا منارة جمالية مسرحية لعنصر مسرحي، ذلك ما حدث في مسرحية «النقطة العمياء»، فالديكور كان يحمل الكثير من المعاني السيكولوجية والنفسية والإنسانية ومع تلك المعاني الفنية والمسرحية أتت الموسيقي والإضاءة في العديد من المشاهد المسرحية لترسل الكثير من الإشارات الذهنية للمتفرج، لوحة مسرحية فاقت الإبداع الجمالي والحسي والفكري والمسرحي لم أعش تلك التجربة إلا في «النقطة العمياء».
مسك الختام: كل الشكر لكل من شارك بهذا العمل المسرحي المتميز «النقطة العمياء»، والشكر موصول لكل المسؤولين في وزارة الثقافة لجمهورية مصر العربية لدعمها الدائم للحركة المسرحية، تلك هي أرض الكنانة منارة الثقافة والإبداع المسرحي للأمة العربية.

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