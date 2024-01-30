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أمن الكويت وتحصين الشباب

1/30/2024 10:24:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعون من الله، وبجهد ويقظة رجالات جهاز أمن الدولة ووعي ابناء هذا الوطن الغالي، احبطت وزارة الداخلية مخططا إرهابيا لاستهداف دور عبادة لتظل الكويت عصية على الإرهاب والتطرف أيا كان مذهبه أو مصدره، وندعو المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان.
لتوقيف اعضاء هذه الخلية دلالات خطيرة تدعو إلى مزيد من الحذر واليقظة والتمسك بالوحدة الوطنية لأنها كانت دائما سلاح الكويت في مواجهة المخاطر.
أمن الكويت خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت واستهداف شعبها والمقيمين على أرضها.
قبل الخوض فيما خلصت اليه التحقيقات، لابد أن اتوجه بالشكر والتقدير الى إخواني وأبنائي من منتسبي وزارة الداخلية يتقدمهم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف على وأدهم فتنة كادت تصيب الآمنين.
وما أظهرته التحقيقات محاولة تجنيد مجموعة من الأحداث لاعتناق الفكر المتطرف تمهيدا لتجنيدهم وتكليفهم بمهام مدمرة على اوطانهم امر شديد الخطورة.
التنظيمات المتطرفة، والإرهابية تعمل على تجنيد هذه الفئة العمرية باعتبارها الأكثر قابلية للتأثر بأفكارها والانضمام إليها، ومن الضروري العمل على تعزيز وعي الشباب وإدراكهم بمدى خطورة هذه الأفكار.
حماية الشباب من الوقوع في شباك التطرف لن يكون بفرض رقابة على تصفح الانترنت لاستحالة ذلك بل يحتاج الى تبني استراتيجية تشارك فيها كل الجهات المعنية «التعليم والاوقاف والاعلام والاسرة ومؤسسات مجتمع مدني بحيث تعمل على تعزيز منظومة القيم الإيجابية لدى الشباب وتنمية الفكر النقدي بما يدعم قدرتهم على تمييز الأفكار المتطرفة وعدم القبول بها.
وأخيرا، لابد من التقرب لأبنائنا وقضاء وقت أكبر معهم، ومناقشة القضايا المطروحة على الساحة، بما يمكننا من رصد سلوك بعيدا عن الوسطية ويميل إلى التشدد والعنف وبالتالي يمكن التقويم. حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.
آخر الكلام
توجيه وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف بتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين رسالة جديدة بان وزارة الداخلية لن تمنح من ضربوا بالقانون عرض الحائط اي مهلة جديدة.
ملف مخالفي قانون الإقامة سيظل من اولويات واهتمامات الوزارة لأن هؤلاء قد يضطرون لارتكاب جرائم للوفاء باحتياجاتهم المعيشية ويشكلون خطورة كبيرة على المجتمع.

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