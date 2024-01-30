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فتنة الجمال!

1/30/2024 10:24:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الفتنة هنا أعني بها العشق والهيام والتعلق الشديد، يقول موسى بن يسار، المعروف بموسى شهوات:
إن هنـدا تيمتنـي حقبـة
ثم بانت وهي للقلب شجن
فتنـة ألحقهـا الله بنـا
عائذا بالله من شر الفتن
وقد تؤدي الفتنة إلى ذهاب العقل كحال مجنون ليلى وغيره، فالحب إذا تجاوز الخطوط الحمراء جاء بلا يحمد عقباه، يقول المولى عز وجل: (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب) (34 ص).
وللصوفي المشهور أبومنصور الحلاج أبيات تعد من فاخر الغزل يقول فيها:
يامن فتنت به يا أجمل الناس
يامن محبتكم تاجا على راسي
وهذه فتنة الجمال الأخاذ التي جعلت حبه لها تاجا على رأسه.
وكل هذا الوصف الرائع من فعل الفتنة فقد جعل لها 4 أوصاف دفعة واحدة، وكأنه يصف لنا حورية من حور الجنة، ومن أجمل أبيات القصيدة وهو مشهور بين الناس قوله:
لولا النسيم لذكراكم يؤنسني
لكنت محترقا من حر أنفاسي
والله ما أشرقت شمس ولا غربت
إلا وذكرك مقرون بأنفاسي
أنا الذي في هواكم مهجتي تلفت
شوقا وأهلكها همي ووسواسي
إن أمكن الدهر لم أقطع مودتكم
يوما ولو أنني أسعى على راسي
والحلاج هذا من أعلام التصوف في القرن الرابع الهجري واسمه الحسين بن منصور، وقد اتهم بالزندقة وانحلال العقيدة وأفتى العلماء بضرورة قتله، فأمر الخليفة جعفر المقتدر بالله العباسي بقتله فقتل في بغداد عام 304 للهجرة وصلبت جثته ثم أحرقت ورمي رمادها في دجلة فكان مصيره مثل قوله:
أرى قدمـي أراق دمـي
فهان دمي فهان دمي
ودمتم سالمين.

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