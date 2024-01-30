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الكشف عن موعد إعلان قرار مبابي

1/30/2024 10:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت تقارير صحافية، يوم الثلاثاء، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيعلن قراره بشأن مستقبله في الأسبوعين المقبلين، سواء تجديد عقده مع باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى ريال مدريد.

وكالعادة، تم ربط قائد منتخب فرنسا بالخروج من باريس سان جيرمان، كما كان عليه الأمر في السنوات الأربع الماضية، بعد انضمامه إلى نادي العاصمة الفرنسية قادما من موناكو في 2017 على سبيل الإعارة.

وينتهي عقد مبابي الصيف المقبل، على الرغم من أن المهاجم لديه خيار التمديد لمدة عام آخر.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، بعد سنوات من التقلبات، يبدو أن مبابي قرر أن يكشف عن خططه في الأيام القليلة المقبلة، وسيتحدث مع ناديه بشأن ذلك.

وتزعم الصحيفة أن مصادر قريبة من النادي الفرنسي تعلم أن اللاعب أبلغ فريقه بأنه سيتخذ قراره خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة وأن لديه خيار تمديد عقده مقابل راتب سنوي يبلغ 70 مليون يورو، لكنه لن يتمكن من كسب أكثر من 30 مليون يورو حال رحيله إلى ريال مدريد الوجهة الأكثر ترجيحا.

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