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راشفورد يثير الجدل في مانشستر يونايتد بعد حادثة انضباطية جديدة

1/30/2024 10:24:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - حث لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، نجم الفريق الحالي ماركوس راشفورد على توخي الحذر، فيما يتعلق بحياته خارج الملعب، بعد مشكلة انضباطية جديدة مع "الشياطين الحمر".
وكشفت تقارير صحفية، أن راشفورد، اعتذر لمدربه إريك تين هاج عن عدم حضور تمارين مساء الجمهور لشعوره بالمرض، لكن تبين لاحقا أن اللاعب قضى ليلتين متتاليتين في ملهى ليلي بعاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست.
ويعتقد نيفيل، أن راشفورد يعلم أنه ارتكب خطأ، ويمكنه تصحيح الأمور من خلال التركيز على كرة القدم.
وقال نيفيل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "بالنسبة لي، قضاء ليلة في الخارج هو شيء يجب أن يفعله كل لاعب كرة قدم، لذلك ليس لدي مشكلة في ذلك على الإطلاق. إنهم بحاجة إلى الاستمتاع بوقتهم".
وأضاف: "الأمر كله يتعلق بالاختيارات والتوقيت. لقد حصل مانشستر يونايتد للتو على عطلة شتوية، حصل اللاعبون على إجازة لمدة أسبوعين، لذا كانت هناك لحظات أفضل بالنسبة له لاختيار قضاء ليلة في الخارج".
وتابع: "أود أن أقول، اخرج واستمتع بلحظتك حيث تسترخي مع أصدقائك، لكن توقيتك يجب أن يكون مناسبًا. ماركوس نفسه يعرف، إنه لاعب ذو خبرة الآن، نحن لا نتحدث عن فتى صغير، لكنه فعل ذلك عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية".
وأردف: "رأيت ماركوس دائما كشخص مسؤول حقًا، ومحترف جيد، وشخص يعمل بجد كل يوم. أعلم أنه يمر بتراجع في مستواه في هذه اللحظة، لكن هذا حدث مرتين ويمكن أن يصبح هذا الأمر في بعض الأحيان جزءا من شخصيتك إذا لم تكن حذرًا".
وأكمل: "إذا قمت بذلك مرات عديدة، فقد يبدأ الناس في التساؤل.. ما الذي يحدث في حياته؟ إنه يحتاج فقط إلى الاسترخاء والهدوء واختيار موعد الخروج والعودة للعب كرة القدم بالمستويات التي نعرف أنه يستطيع الظهور بها".
من جانبه، أكد مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، أنه سيصعب على تين هاج، الوثوق بلاعبيه، بعد حادثة انضباطية جديدة بطلها ماركوس راشفورد.
وفي حديثه على قناته بمنصة "يوتيوب"، أعرب فرديناند عن أسفه لعدم تمكن تين هاج من صب تركيزه على شؤون كرة القدم في النادي، بسبب مشاكل للاعبين خارج الملعب.
وقال فرديناند: "من هناك يتعامل مع هذا النوع من الغباء؟ من غيره يتعامل مع هذه المشاكل السلوكية وهذه القصص الملحمية؟ وهذه الشخصيات الكبيرة التي تفعل ما تشعر أنه صحيح في ذلك الوقت؟".
وأضاف: "نحن نتعامل مع شخص يتعامل مع الكثير من القضايا أمام أعين الجمهور. نحن أكبر ناد في العالم. إنه أمر غير مسبوق. إنه لا يترك الناس يفلتون من العقاب، وهو ما يعجبني".
وتابع: "هناك نقطة حيث الثقة. هل يمكن لهذا المدرب أن يثق في أن اللاعبين لن يتصدروا عناوين الصفحات الأمامية والمتوسطة والخلفية؟ لا يستطيع. لا يمكنه الوثوق بهم في الوقت الحالي للسماح له بالتركيز على كرة القدم".
وأصدر مانشستر يونايتد، بيانا حول الواقعة، أكد فيه أن القضية باتت في حكم المنتهية الآن، دون أن يوضح ما إذا كان قد فرض عقوبة على اللاعب.
وقال النادي بيان:“لقد تحمل ماركوس المسؤولية عن أفعاله. تم التعامل مع الأمر باعتباره مسألة تأديبية داخلية، وهي مغلقة الآن".
وشوهد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، وهو يتجه للتدريب أول من الاثنين، وذكرت تقارير سابقة أنه سيلتقي مع المدرب تين هاج لتفسير أفعاله.
وطار راشفورد إلى أيرلندا الشمالية يوم الأربعاء، لرؤية صديقه رو شون ويليامز، الذي يلعب لفريق لارني، بموافقة من مانشستر يونايتد، بيد أنه قضى سهرتين متتاليتين في ملهى ليلي.
ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من انتقاد تين هاج لراشفورد، بسبب ذهابه إلى ناد ليلي، بعد الهزيمة 0-3 أمام غريمه اللدود مانشستر سيتي.
ولم يلعب راشفورد البالغ من العمر 26 عامًا، في الفوز 4-2 على نيوبورت مساء الأحد، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، سيتم تغريم راشفورد بحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين، وهو ما تبلغ قيمته 650 ألف جنيه استرليني.
ويتقاضى راشفورد 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بعدما جدد تعاقده مع النادي العام الماضي.
إلى ذلك، دعا نجم الكرة الإنجليزية السابق آلان شيرر، راشفورد للكف عن إهدار موهبته.
وقال شيرر في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "إذا كانت مسألة داخلية، فمن المرجح أن هناك شيئا ما".
وأضاف: "هناك موهبة كبيرة لدى ماركوس راشفورد. لقد رأيناه منضبطا الموسم الماضي عندما تأخر عن اجتماع قبل المباراة، ولكن من الواضح أن هناك خطأ ما، سواء في بيته أو في علاقته مع النادي".
وتابع: "لا يمكنه الاستمرار في القيام بذلك، لا يمكنه الاستمرار في إهدار موهبته لأن هذا ليس صحيحا، يحتاج إلى إدارة قوية، شخص يمسك به ويخبره أنه سيكون هناك ندم كبير في نهاية مسيرته إذا استمر في القيام بذلك".
وأردف: "30 هدفًا في الموسم الماضي و4 فقط هذا الموسم. عندما أراه يلعب، يبدو وكأنه يضع العالم على كتفيه، لذا فهو يحتاج إلى حل المشكلة الآن لأنه لا يستطيع حقًا التعامل معها". -(وكالات)

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