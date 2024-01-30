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أوزبكستان تحجز مكانا في دور الثمانية.. وسورية ترغب في مواصلة المشوار

1/30/2024 10:24:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - نجح منتخب أوزبكستان في العبور إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على تايلاند 2-1، أمس على ستاد الجنوب في الوكرة، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
وسجل عزيزبيك تورجونباييف (37) وعباسبيك فايزوللاييف (65) هدفي أوزبكستان، في حين أحرز سوباتشوك ساراتشات (58) هدف تايلاند.
ويلتقي المنتخب الأوزبكي في الدور ربع النهائي مساء السبت المقبل، مع منتخب قطر الذي تغلب على فلسطين 2-1 أول من أمس.
بدأت مجريات اللقاء بوتيرة سريعة من كلا الفريقين، مع أفضلية نسبية للمنتخب التايلاندي الذي حاول الاعتماد على الكرات العرضية والاختراق من الأطراف، خصوصا من الجهة اليمنى من خلال بيونجرات بوميتشانتوك.
في المقابل، اعتمد المنتخب الأوزبكي على عملية تبادل الكرة وسط الميدان في محاولة لامتصاص اندفاع منافسه والسيطرة على مجريات اللعب.
ولاحت أولى المحاولات الخطيرة لصالح المنتخب الأوزبكي عندما استغل دربكة على مشارف منطقة الجزاء في صفوف دفاع منافسه لتصل الكرة أمام أوستون أورونوف الذي سددها قوّية باتجاه أعلى الزاوية اليمنى لكنها علت المرمى بقليل (18).
واصل المنتخب الأوزبكي أفضليته، وأهدر فرصة افتتاح باب التسجيل حينما استلم جلال الدين مشاريبوف كرة على حافة منطقة الجزاء، قبل أن يسددها قويّة بقدمه اليمنى باتجاه أسفل الزاوية اليسرى تألق الحارس التايلاندي باتيوات كاماي في إبعادها إلى ركلة ركنية (22).
وأسفر الضغط الأوزبكي عن تمكن الفريق من الوصول إلى شباك منافسه، عندما أرسل ديور حلماتوف كرة عرضية متقنة من الجهة اليسرى باتجاه عزيزبيك تورجونباييف على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ليستقبل الكرة على صدره قبل أن يسددها "على الطاير" بقدمه اليسرى من بين أقدام الحارس كاماي داخل الشباك (37).
وشهدت الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول بعض المحاولات، لكن دون أن تشكل خطورة كبيرة على كلا المرميين، لتنتهي مجريات هذا الشوط بتفوق أوزبكستان بهدف دون مقابل.
مع بداية الشوط الثاني، أجرى المنتخب التايلاندي بعض التبديلات وحاول المبادرة في الهجوم وتهديد مرمى منافسه في محاولة لتعديل النتيجة مبكرا.
ونجح منتخب تايلاند في تحقيق مراده، عندما تبادل سوباتشاي تشايديد والبديل سوباتشوك ساراتشارت الكرة على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يسددها الأخير بطريقة جميلة ومتقنة بباطن قدمه اليمنى باتجاه الزاوية اليمنى، بعيدا عن متناول الحارس الأوزبكي اوتكير يوسوبوف لتستقر داخل الشباك (58).
ولم ينتظر المنتخب الأوزبكي طويلاً للعودة في التقدم بالنتيجة، حينما مرر مشاريبوف كرة أرضية بينية باتجاه عباسبيك فايزوللاييف على مشارف منطقة الجزاء، ليسددها الأخيرة قوّية زاحفة نحو الزاوية اليمنى، لم يتمكن الحارس كاماي من التصدي لها لتسكن داخل الشباك (65).
وهدأ نسق اللعب بين الطرفين في الدقائق المتبقية من زمن اللقاء مع أفضلية نسبية للمنتخب التايلاندي الذي سيطر وسط الملعب، وهدد مرمى منافسه في أكثر من محاولة، خصوصا عبر لاعبه ساراتشارت لكن دون تشكيل خطورة كبيرة على المرمى.
في الجهة المقابلة، عمل نظيره الأوزبكي على إحكام إغلاق مناطقه الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة سعياً منه للحفاظ على تقدمه، وهو ما نجح في تحقيقه عندما أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية بفوز أوزبكستان بهدفين مقابل هدف.
وكان منتخب أوزبكستان حصل في الدور الأول على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطتين خلف أستراليا المتصدرة، مقابل 4 نقاط لسورية، ولا شيء للهند.
واستهل الفريق مشوار المنافسة بالتعادل مع سورية 0-0، ثم فاز على الهند 3-0، قبل أن يتعادل بالجولة الثالثة مع أستراليا 1-1.
في المقابل حصل المنتخب التايلاندي على المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطتين خلف السعودية المتصدرة، مقابل نقطتين لعمان، ونقطة لقرغيزستان.
ونجح الفريق في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على قرغيزستان 2-0، ثم تعادل مع عمان 0-0، وتعادل بالجولة الثالثة مع السعودية 0-0، لينهي الدور الأول دون دخول أي هدف في مرماه.
لوبيز: قطر حققت الاهم
اعتبر ماركو لوبيز مدرب منتخب قطر أن فريقه حقق الأمر الأهم عبر التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على فلسطين 2-1 أول من أمس على ستاد البيت في الخور، ضمن دور الـ16.
وتقدم منتخب فلسطين عبر هدف عدي دباغ (37)، قبل أن يرد أن يرد المنتخب القطري بهدفين عن طريق حسن الهيدوس (45+6) وأكرم عفيف (49 من ضربة جزاء).
وقال لوبيز بعد انتهاء اللقاء: "أعتقد أننا لم نقدم المستوى المطلوب في مباراة اليوم رغم تحقيقنا الفوز، فقد ارتكبنا العديد من الأخطاء التي كان يجب تجنبها، لكن الأمر الجيد هو نجاحنا في التأهل للدور ربع النهائي".
وأضاف: "أحياناً لا تنجح في تقديم الأداء الجيد خلال المباراة وتحقق الفوز وهذه هي لعبة كرة القدم، ولكن عموماً اللاعبون بذلوا جهدا كبيرا، وأعتقد أننا خضنا مباراة صعبة تخللها بعض الجوانب العاطفية في ظل الحضور الجماهيري الكبير خلال هذه المواجهة مع منتخب فلسطين الذي لعب بشكل جيد وبشجاعة كبيرة، ونحن نكن له احتراماً كبيراً".
وتابع: "أجرينا بعض التغييرات التكتيكية خلال المباراة نتيجة ظروف اللقاء، وقد نجحنا في قلب تأخرنا بهدف إلى الفوز بهدفين وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. أكرم عفيف لاعب مميز وأعتقد أن مثل هؤلاء اللاعبين يصنعون الفارق وهو ما حدث بالفعل في مباراة اليوم حيث سجّل هدفاً وصنع الآخر، وبشكل عام أشكر الجماهير التي تساندنا وجميع اللاعبين على تحقيق نتيجة الانتصار وعلينا الآن الوقوف على أخطائنا والتركيز على المباراة المقبلة".
أما مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين، فقال: "قدمنا مباراة بطولية اليوم أمام منتخب قطر بطل آسيا، وأنا في الحقيقة فخور بما قدمناه، بعد أن سيطرنا على فترات كثيرة من مجريات اللقاء، وكنا قريبين من تسجيل أكثر من هدف".
واستطرد: "حاولنا اللعب بتوازن وتقليل المساحات ونجحنا بالفعل في تسجيل هدف خلال الشوط الأول، لكن اللاعبون فقدوا التركيز في نهاية الشوط الأول، فتعادل منتخب قطر، كما دخل المنتخب القطري الشوط الثاني بقوة ونجح في تسجيل الهدف الثاني حيث كان أكثر واقعية وخبرة، وهو ما حسم نتيجة المباراة في نهايتها".
وختم: "بالطبع أقدم الشكر للجماهير وللاعبين وكل من ساندنا خلال هذه النسخة من البطولة القارية، كنا نأمل أن نستمر في إسعاد الشعب الفلسطيني بالتأهل للدور المقبل، رغم الظروف الصعبة التي نعيشها، لكننا لم نستطع، ونعدهم ببذل مزيد من الجهد مستقبلا، وأعتقد أن اللاعبين لم يقصروا وقدموا كل المطلوب منهم في هذه البطولة".
هيسار: نريد المضي قدما
شدد إبراهيم هيسار جناح منتخب سورية على أن الفريق يريد الاستمرار في البطولة لأبعد نقطة، وذلك قبيل المواجهة أمام إيران اليوم الأربعاء على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن دور الـ16.
ويلتقي الفائز في هذه المباراة في الدور ربع النهائي، مع الفائز من مباراة البحرين واليابان التي تقام اليوم أيضاً.
وقال هيسار: "بلا شك أن هذه ستكون مواجهة صعبة للغاية أمام منتخب مميز وقوي، سنسعى كثيراً من أجل تحقيق الفوز والاستمرار في البطولة لأبعد نقطة ممكن، ونحن نمتلك الأدوات اللازمة لذلك".
وأضاف: قدمنا مستويات جيدة جداً في دور المجموعات وحصلنا على مقعد مستحق في الأدوار النهائية، نسعى للعمل بذات الطريقة التي لعبنا فيها والتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها وتلافي حدوثها من جديد".
وعن عدم تسجيل الكثير من الأهداف، علق اللاعب: لا يقلقنا هذا الأمر كثيراً، لكن ما يدعو للقلق هو إذا لم ننجح في الوصول أو محاولة الوصول إلى مرمى المنافسين، فالأرقام والإحصائيات تؤكد أننا نصل في كل مباراة إلى مناطق الفرق الأخرى ونشكل تهديداً كثيفاً عليهم.
وعن الحالة المعنوية لدى اللاعبين، كشف هيسار: "نهم أن تجاوز دور المجموعات يعتبر إنجازا كبيرا للكرة السورية وقد تحقق للمرة الأولى تاريخياً، لكننا نسيطر على هذه المشاعر ونستثمرها في منحنا المزيد من الثقة في بقية المشوار.".
وكان منتخب إيران تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط كاملة من 3 مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من الإمارات الثانية وفلسطين الثالثة، في حين أنهت هونج كونج الصين مبارياتها دون نقاط.
واستهل الفريق مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على فلسطين 4-1، ثم فاز على هونج كونج 1-0، وعلى الإمارات 2-1.
في المقابل حصل المنتخب السوري على المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق ثلاث نقاط أستراليا المتصدرة، ونقطة خلف أوزبكستان الثانية، في حين أنهت الهند مبارياتها دون نقاط.
وتعادل الفريق في الجولة الأولى مع أوزبكستان 0-0، ثم خسر أمام أستراليا 0-1، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثالثة على الهند بنتيجة 1-0. -(وكالات)

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