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الكراتيه ينظم دورة صقل وتصنيف للمدربين

1/30/2024 10:24:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن اتحاد الكراتيه عن إقامة دورة صقل وإنعاش وتصنيف واعتماد للمدربين يومي الجمعة والسبت المقبلين.
وكشف الاتحاد عن طرق التسجيل وتسديد رسوم الدورة للمدربين الراغبين بالاشتراك، وعليهم مراجعة اتحاد اللعبة أو لجنة المدربين.
وتشمل روزنامة الكراتيه للعام الحالي، إقامة دورات تصنيفية عدة، تساعد على رفد واعتماد مدربين جدد، ومحاضرات استراتيجية عن أساليب وطرق التدريب، ومحاضرات في القتال والكاتا وعن الأداء البدني وأشكاله ومحاضرة عن ديناميكية الأداء في المهارات الأساسية للكراتيه.
وتساهم الدورات التدربية في تطوير آفاق المدربين الجدد وتساهم في صقل مهاراتهم، حيث تشمل الكثير من المواضيع المهمة التي تخص المدربين.
كما يشرف على الدورات التدريبية، مدربون مختصون يتمتعون بخبرة كبيرة في رياضة الكراتيه، وتتيح الدورة التدربية للمدربين الفرصة للاطلاع على آخر مستجدات القوانين، وتساهم في نقل الخبرات الدولية الحديثة للمدربين عن طريق إطلاع المشاركين على طرق وأساليب التدريب الدولية الحديثة طبقا للقانون الدولي والتطبيقات العملية.
على صعيد متصل، نظم اتحاد الكراتيه الأسبوع الماضي، دورة تنشيطية وتصنيفية محلية للحكام، وتم في ختام الدورة توزيع الشهادات على المشاركين.
من جهة أخرى، أعلن اتحاد الكراتيه الأسبوع الماضي أسماء الناجحين في فحص الترقية للدان الأول والثاني والثالث، الذي أشرف عليه بإشراف لجنة الفحص المكونة من رئيس اللجنة أمجد عبد الرؤوف والأعضاء ابراهيم العوضي، عبد الإله صالح وسامي أبو عرقوب.

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