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المتسابقون الأردنيون يتدربون على مسار رالي قطر الدولي اليوم

1/30/2024 10:24:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - يتدرب اليوم السائقون المشاركون في رالي قطر الدولي على مسار الرالي الذي تنطلق منافساته من بوليفارد لوسيل عند الساعة السابعة مساء يوم غد، وسيخوض المتنافسون مرحلة استعراضية على حلبة أكاديمية الكارتينج بدءا من الساعة الثامنة مساء، وستنطلق سيارتان في الوقت نفسه على المسار الإسفلتي الذي يبلغ طوله 1.09 كم، على أن تجتازا لفتين ومرورين بمواجهة بعضهما البعض لمسافة إجمالية تبلغ 4.36 كم.
ويشارك في الرالي 22 فريقا ومتنافسا من 17 دولة، وأدرجت على لائحة المشاركين 8 سيارات ضمن فئة "رالي 2" و10 سيارات تتنافس في بطولة "أم إي آر سي 2" (سيارات المجموعة ن سابقاً) وسيارة رالي 4 فييستا و3 آليات "أس أس في" ضمن فئة "تي 4"، وذلك وفقا لقوانين في البطولة الإقليمية.
وخضعت الفرق المشاركة في الرالي يوم أمس، للتدقيق الإداري والتسجيل، قبل التدريب استعدادا لخوض المنافسات على مسار الرالي، كما أنهى المتسابقون الأردنيون يوم أمس تجهيز سياراتهم استعدادا للرالي.
وستكون المنافسة محصورة بين خمسة سائقين أردنيين، وسائق من كل من: قطر وعُمان والكويت ولبنان والهند، في حين تتنوع جنسيات الملاحين بين دول عدة، هي لبنان والكويت وعمان وقبرص والهند.
ويشارك من الأردن في الرالي كل من: عيسى أبو جاموس وملاحه صقر الدعجة على متن ايفو 9، وحسام سالم وملاحته نانسي المجالي على متن ايفو 10، وشادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن ايفو 9، وايهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة وشاكر جويحان وملاحه اللبناني كارلوس حنا على متن ايفو 10، ويلعب عطا الحمود دور الملاح للمتسابق العماني عبدالله الرواحي على متن سكودا فابيا ايفو، حيث ينتظر أن يواجهوا منافسة قوية مع المشاركين.
وجاء في مقدمة المشاركين القطري ناصر العطية، بطل الشرق الأوسط للراليات 19 مرة، على متن سيارته "فولكسفاجن بولو جي تي أي" ويسعى للفوز بلقب رالي بلاده للمرة الثامنة عشرة في مسيرته وهو رقم قياسي، فيما يأمل ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل والذي يشارك برخصة من أندورا، بالفوز باللقب للمرة السابعة.
والمنافسة ستكون في "رالي 2- آرسي 2"، بين العطية، والثلاثي النرويجي مادس أوستبيرج، نجم بطولة العالم للراليات (دبليو آر سي)، والفرنسي بيار-لويس لوبيه واللاتفي مارتن سيشكس والعُماني عبدالله الرواحي، الذي يطمح إلى تحقيق مراكز متقدمة مع ملاحه الأردني عطا الحمود لإثبات ذاتهما مرة أخرى، في سعيهما إلى إحراز اللقب الإقليمي للمرة الثانية في مسيرتهما.
وأدى قرار السائق الكويتي مشاري الظفيري حامل اللقب، بعدم المشاركة في بطولة "إم إي آر سي2" (المجموعة إن سابقا) في رالي قطر الدولي، إلى ازدياد حدة المنافسة بين العديد من منافسيه من أجل الظفر بالمركز الأول، والتقدم خطوة في سباق الفوز بلقب العام الحالي.
ويمثل الكويت كل من: جاسم المقهوي وثامر المطيري، فيما تبرز مشاركة الثنائي العماني زكريا العامري ومحمد المزروعي، وسيخوض الثنائي الهندي فابيد أحمر وميلين شيريان رالي قطر لأول مرة في مسيرتهما على متن سوبارو.
ويمثلة كل من: محمد العطية مع ملاحه القبرصي سافوس لاوس الذي يتمتع بخبرة كبيرة، وراشد المهندي مع الملاح العماني طه الزدجالي الدولة المضيفة.

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