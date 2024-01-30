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4 لاعبين يحملون آمال السباحة في بطولة العالم بقطر

1/30/2024 10:24:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يشارك المنتخب الوطني للسباحة في بطولة العالم للألعاب المائية (الدوحة 2024)، والتي تساعد نتائجها في عملية التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.
ويغادر وفد الأردن إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة العالم يوم التاسع من شباط (فبراير) المقبل، والتي تستمر فعالياتها حتى 18 من الشهر نفسه.
ويرأس المدير الفني د.علي النوايسة وفد المنتخب الوطني، والذي يضم إلى جانبه، المعالجة نوار الوادي وأربعة لاعبين، هم: عمرو الور، عماد الزين، تارا العالول، كارين البلبيسي.
وينتظر أن يكون اتحاد السباحة، أنهى إجراء ترتيبات سفر اللاعبين إلى الدوحة، خصوصا وأن السباح عمرو الور يتواجد في الولايات المتحدة، ويقيم الزبن بالسعودية، كما تقطن السباحتان تارا وكارين في الإمارات العربية المتحدة.
وستشهد هذه البطولة تجمع الرياضيين والمشجعين في أجواء من التحدي والإثارة، لتقديم أفضل ما لديهم في مختلف الرياضات المائية، وهي السباحة وكرة الماء والغطس والسباحة الإيقاعية والسباحة في المياه المفتوحة والغطس العالي، على أن تقام فعاليات البطولة في ثلاثة أماكن، وهي قبة أسباير وميناء الدوحة القديم ومجمع حمد المائي.
وفي سياق متصل، قرر اتحاد السباحة إضافة اللاعبين، عمر الكيلاني وسيزار قزق وحمزة حياصات ومايكل الور من النادي الأرثوذكسي، إلى مجموعة الأداء العالي، وذلك بعد تحقيقهم معايير الانتقاء للمنتخب الوطني للسباحة.
وتم انتقاء مجموعة السباحين للتدريب تحت الإشراف المباشر من الجهاز الفني للاتحاد، وتحت مسمى "مجموعة الأداء العالي"، وذلك بعد تحقيقهم المستويات الرقمية المساوية لمعيار التحفيز الأميركي في سباق واحد (باستثناء سباقات الـ50 م) ولفترة تجريبية مدتها 30 يوما للتدريب في مجموعة الأداء العالي.
ويتوجب على كل سباح جديد، اجتياز الفترة التجريبية وإتمام الاختبارات الفنية كاملة بحسب ما يعتمده الجهاز الفني لكل مرحلة سنية، وفي حال الإخفاق فإنه يمنح فرصة واحدة لإعادة الاختبار، حسب ما يراه مناسبا، علما بأن معايير التقييم تتضمن المؤشرات السلوكية والفنية.
وعند ترشيح السباحين لتمثيل الأردن في بطولة دولية معتمدة، فإنه يسمى "سباح منتخب وطني" من لحظة ترشيحه للبطولة ولغاية انتهاء مشاركته فيها، ويعود بعد ذلك للتدريب في مجموعة الأداء العالي التي ينتمي إليها. وسيتم التعامل مع السباحين خارج مجموعة الأداء العالي - الذين لا يشرف عليهم الجهاز الفني للاتحاد - بالطريقة نفسها، كما أن لديهم الحق بتمثيل الأردن حسب تخصصات السباحة المتاحة. وفي حال عدم تحقيق أي من السباحين المعايير المطلوبة، يحق للجهاز الفني بعد موافقة مجلس الإدارة التنسيب باستدعاء أي سباح للانضمام إلى التدريبات حتى تحقيق الغاية من الاستثناء.

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