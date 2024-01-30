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الاتفاق على تأجيل قمة دعم غزة بين الوحدات والفيصلي

1/30/2024 10:24:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - اتفق ناديا الفيصلي والوحدات، على تأجيل المباراة الودية المخصصة لدعم الأشقاء في غزة، إلى إشعار آخر، بعد أن كان من المقرر إقامتها بعد غد، دعما للقضية الفلسطينية، وحق الفلسطينين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد مدير نشاط الكرة في الوحدات زياد شلباية لـ"الغد"، أن اتصالات مكثفة جرت مؤخرا في إدارتي الوحدات والفيصلي، أفضت إلى تأجيل موعد المباراة إلى إشعار آخر، إلى حين انتهاء مشوار المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر.
وأوضح شلباية، أن إدارتي الناديين، راعتا أيضا الظروف الجوية السائدة في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم الاتفاق على موعد جديد مناسب، يمكن من خلاله حشد جماهير الكرة الأردنية، خصوصا وأن ريع المباراة سيرصد لدعم الأشقاء في غزة".
على صعيد متصل، يخوض فريق الوحدات مباراة ودية مساء اليوم، أمام فريق شباب العقبة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضمن تحضيراته لخوض مباراتيه المؤجلتين أمام الحسين إربد والرمثا بالدوري، إلى جانب مباراته أمام مغير السرحان في كأس الأردن، والاستعداد لانطلاق مرحلة الإياب في الدوري، الذي يبحث فيه عن استرداد اللقب، بثوبه الفني الجديد بقيادة المدير الفني أمجد أبو طعيمة، علما بأنه يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 23 نقطة من 9 مباريات.
وصرح أبو طعيمة في رده على استفسارات "الغد"، قائلا: "أعرف أنني تسلمت المهمة الفنية في وقت صعب، ولعل الصعوبة تكمن في واقع نادي الوحدات، فهو نادي البطولات ولا تقبل جماهيره العريضة إلا بالألقاب، وسط تداعيات خروج الفريق من منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، إلى جانب الظروف التي تعيشها الكرة الأردنية من أزمة مالية متأصلة، تلقي بظلالها على جميع الأندية المحلية".
وأضاف: "نتمنى للمنتخب الوطني الذهاب إلى أبعد نقطة في منافسات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، لكن توقف الدوري خدمني فنيا بالوحدات، وكلما استمر المنتخب الوطني الذي نقف خلفه وندعمه، كلما حصلت على وقت إضافي لتقديم تقريري بالنسبة للاعبين المغادرين، لأمنح فرصا إضافية أتمنى استثمارها من كل لاعب، في الوقت الذي أرى فيه أن قرار الاتحاد بفتح باب القيد من دون السماح للاعبين المسجلين بخوض المباريات المؤجلة، يؤثر سلبا لا إيجابا على فرق المحترفين من نواح عدة، ويؤثر أيضا في قرار الاستبعاد ويشعرنا بالحرج من اللاعبين، خوفا من استبعادهم في وقت لا يسمح لهم باللعب لأندية أخرى".
وزاد أبو طعيمة: "نكثف التدريبات استثمارا للوقت، ولم نتوقف خلال المنخفض الجوي المؤثر على المملكة، ووزعنا تدريباتنا بين قاعة اللياقة البدنية والملعب الداخلي للنادي، والملعب التدريبي الرئيسي في غمدان، ونخوض المباريات الودية التي نعتبرها فرصا مهمة للاعبين، لنقدم التقرير الفني بارتياح من دون أن نظلم أحدا، ونبحث عن الوصول إلى الجاهزية المثالية للفريق بدنيا وتكتيكيا قبل انطلاق المبارايات الرسمية، وبالتأكيد نعمل بروح الفريق في الجهاز الفني، ونبحث عن تلبية طموحات النادي وإسعاد جماهيره الوفية في مسابقتي الدوري وكأس الأردن".
وحول ما وصلت إليه خياراته من اللاعبين الأجانب، رد أبو طعيمة: "حصرت خياراتي وفريقي الفني بلاعب عربي وآخر أفريقي، يلعبان في مركزي قلب الدفاع والارتكاز، من خلال استعراض العديد من السير الذاتية، ومشاهدة الكثير من الفيديوهات الخاصة باللاعبين، وطلبنا من إدارة النادي العمل على استقدامهما في أسرع وقت، ونتوقع أن يلتحقا بتدريبات الفريق خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، لنرى قدارتهما على أرض الواقع ونقدم قرارنا النهائي بخصوص إتمام صفقة التعاقد معهما، وقد واجهنا مشكلة في استقطاب اللاعبين بهذه الفترة، كونهما مرتبطين بعقد مع فريقيهما حتى حزيران (يونيو) المقبل".
وتناول أبو طعيمة مشاركة المنتخب الوطني في النهائيات الآسيوية وفوزه على العراق أول من أمس، وتأهله إلى دور الثمانية قائلا: "نبارك للنشامى والوطن الفوز المستحق والتأهل إلى دور الثمانية، في مباراة اجتهد فيها اللاعبون وتغلبوا على صعوبتها بالإرادة والتحدي والتركيز الذهني، والمجهود البدني الوافر".
وأردف: "الأهم قتالهم حتى الدقائق الأخيرة، وخطف الفوز من أسود الرافدين في الوقت بدل الضائع بعد التأخر 1-2، ولعل اللافت أيضا استثمارهم التحول الهجومي السريع واستثمار قدرات لاعبيه، ولا سيما موسى التعمري، يزن النعيمات، وعلي علوان، وإن تأخرت التبديلات وفقا لفكر المدرب، إلا أنها آتت ثمارها، وكنت متفائلا بقوز النشامى، وأتوقع الوصول إلى أبعد نقطة، في ظل وجود جيل قادر على صنع تاريخ وإنجاز قاري للكرة الأردنية".
وعن انطباعه عن مواجهة النشامى لمنتخب طاجيكستان في دور الثمانية يوم بعد غد، قال أبو طعيمة: "أنا متفائل إلى أبعد الحدود، لكن المباراة ستكون صعبة بالتأكيد، خصوصا وأن منتخب طاجيكستان يجيد إغلاق المساحات، على خلاف المنتخب العراقي، ما يحد من إمكانية التحول السريع، لكن من الممكن اللعب خلف الخطوط، والبحث عن خلق مساحات، واستثمار الظهيرين في خلق الفرص بالحالة الهجومية".

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