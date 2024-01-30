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أبو السعود وناغوج يمثلان الجمباز في سلسلة كأس العالم

1/30/2024 10:24:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري يتأهب المنتخب الوطني للجمباز الفني، للمشاركة في المحطة الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز 2024، التي تقام في "مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي" بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 شباط (فبراير) المقبل.
ويمثل الأردن في جولة مصر اللاعبان أحمد أبو السعود وسليم ناغوج؛ حيث يمتلك أبو السعود على جهاز "حصان المقابض" فرصة كبيرة للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين، وذلك حال إحرازه ميداليتين ذهبيتين في الجولات الأربع المقبلة من سلسلة كأس العالم.
وتنظم مصر الجولة الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز، التي تشهد مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة، علما أن الاتحاد الدولي للجمباز منح مصر، في وقت سابق، شرف استضافة البطولة على مدار ثلاثة أعوام متتالية، 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.
ويقول م.صالح الغويري نائب رئيس اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي، في معرض رده على استفسارات "الغد": "هدفنا واضح في التأهل للأولمبياد، يمتلك أحمد فرصة كبيرة لبلوغ الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه، حال تحقيقه الأرقام المعتادة بهذا النوع من المشاركات، خصوصا وأن العديد من منافسيه سيتأهلون بصورة جماعية عن منتخبات بلادهم، ما يعزز حظوظه بشكل أكبر".
وقرر اتحاد الجمباز منح اللاعب أدهم الصقور على "جهاز العقلة"، فرصة المشاركة في جولتي ألمانيا وأذربيجان من سلسلة بطولة كأس العالم بعد احتجابه الطويل عن اللعبة لأسباب خاصة، فيما سيشارك أحمد حبيب على جهاز "حصان المقابض" في جولات ألمانيا وأذربيجان وقطر، بهدف إكسابه المزيد من الخبرات.
والجدير ذكره أن "الجمباز" لم يصدر أجندته للموسم 2024 حتى الآن، بانتظار اعتمادها من قبل اللجنة الأولمبية والمصادقة عليها في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الجمباز، الذي ترأسته سمو الأميرة رحمة بنت الحسن.

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