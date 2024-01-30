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دقائق مجنونة للمنتخب الوطني تنتهي بفرح عارم في الشارع الرياضي

1/30/2024 10:24:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات أشعل الوقت بدل الضائع، و"الريمونتادا" التي عزفها نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، على أوتار سيناريو مباراته مع نظيرة المنتخب العراقي، في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، مشاعر الجماهير الأردنية التي وقفت خلف الفريق في المنازل والمقاهي، وتابعت على أحر من الجمر تقلبات الأحداث من تقدم أردني بهدف لعودة عراقية بهدفين، ثم إلى فوز دراماتيكي مثير للنشامى.
وعمت مظاهر الفرح الشارع الأردني عموما، على الرغم من مشاعر الغصة التي تسكن في القلوب من العدوان الصهيوني على أهلنا بغزة.
وانطلقت أصوات الزغاريد والأهازيج الأردنية عقب نهاية اللقاء، والتي عبرت عن رضا الجماهير الحاضرة عن أداء المنتخب المميز الذي نال فوزه المستحق، وسط الروح القتالية العالية التي تميز بها لاعبو "النشامى" في المباراة، وأداء رجولي وأفضلية ميدانية، خصوصا في مجريات الشوط الأول، وربع الساعة الأخير من وقت المباراة الذي وصف بالأروع في منافسات البطولة القارية حتى الآن.
وأشاد المهتمون في الشارع الرياضي المحلي، بجماهير النشامى والجالية الأردنية بقطر، الذين حولوا المباراة إلى عرس جميل سمعنا من خلاله الأهازيج والأغاني التراثية الأردنية الجميلة، وسط "مناكفات" رياضية بديعة.
وتمنت الجماهير الأردنية من المدير الفني الحسين عموتة، الاستفادة من المباراة في معالجة بعض الهفوات في الناحية الدفاعية، واحترام قدرات وإمكانيات منتخب طاجكستان.
ويقول المشجع محمد العجارمة: "كانت لحظات رائعة وفوزا أردنيا مستحقا، النشامى كانوا في الموعد، وأسعدوا الشعب الأردني رياضيا، والمباراة من أجمل وأروع مباريات البطولة، حيث كانت الأهداف الأردنية بمثابة لوحة فنية توقيتها قاتل".
وأردف قائلا: "المباراة كانت صعبة حتى لحظة طرد المهاجم العراقي أيمن حسين، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني على المباراة والتأهل للدور ربع النهائي، والقادم يحتاج للتركيز أكثر خصوصا في الجانب الدفاعي، ومعالجة الأخطاء التي ظهرت في المباراة".
وأشاد المشجع كامل الساري، بأداء وروح النشامى، والقيمة الفنية التي رسمها المنتخب خلال مباراته مع شقيقه المنتخب العراقي، وقال: "الأداء الجماعي والمستوى الراقي لنجومه وخصوصا في الجانب الهجومي، بعث السعادة في قلوب الأردنيين، وعزز الأمل في تحقيق الانجاز بالوصول لأكثر من الدور النهائي من البطولة، حيث يسير المنتخب في الطريق الصحيح، ولكن المطلوب من إدارة المنتخب إبعاد اللاعبين عن الأجواء المحيطة، والتركيز فقط على مباراة طاجيكستان".
واعتبر الساري أن الفوز في المباراة، أسهم في بث الفرح في نفوس أبناء الشعب الأردني، في ظل ظروف صعبة يعيشها الشارع الرياضي.
من جانبه، يؤكد المشجع خالد الدباس، أن روح "النشامى" التي اعتدنا عليها في البطولات الكبرى، تعتمد على القتالية العالية والحماسة، والتي كانت حاضرة في مباراة العراق، وأسهمت في عدم اليأس حتى الثواني الأخيرة، وحسمت المباراة في الوقت القاتل، ومنحت الأردنيين أملا في المنافسة على لقب البطولة.
وأشاد الدباس بالمدير الفني الحسين عموتة الذي نجح في تجاوز المرحلة الأولى الصعبة في فترة قيادته، وسار مع "النشامى" بصورة فنية أفضل.
من جانبه، أشاد المشجع سمير الصغير، بالمستوى التدريبي والتكتيكي للمنتخب بقيادة عموتة، ونجاح المدرب في قيادة المباراة من خلال خططه التي رسمها للمنتخب، والتي نجح لاعبو الفريق في تنفيذها بدقة كبيرة.
وأثنى الصغير على مستوى أداء المنتخب، مؤكدا رضا وارتياح الجماهير الأردنية لأداء النشامى، وقال: "كل الشكر والتقدير للجمهور الأردني في قطر، الذي كان له فضل كبير في تشجيع الفريق ومساعدته على تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة".
أما المشجع خالد سمور، فقد أشار إلى أنه يعشق متابعة مباريات النشامى المهمة في المقهى ووسط الجماهير، للاستمتاع بالأجواء، حيث يتفاءل كثيرا في مباريات النشامى بقطر، وطالب بطي صفحة مباراة العراق، ونسيان المناكفات بين الجمهورين الأردني والعراقي.
من جانبه، اعتبر حسن المصري، العامل في أحد المقاهي، أن المنتخب الوطني أنعش الحركة التجارية في الفضاءات الترفيهية والمطاعم السياحية، وأن مداخيل المقهى ارتفعت منذ انطلاق مباريات المنتخب الأردني في بطولة كأس آسيا، وأكد أن مباراة الأردن والعراق النارية كانت الأكثر استقطابا لعشاق الكرة.
من جانبها، قالت المشجعة وفاء يونس "قدم النشامى واحدة من أروع المباريات في الفترة الأخيرة، النجوم كانوا على الموعد وأبدعوا في تجاوز المنتخب العراقي القوي، المنسف كان حاضرا بقوة، والإنجاز سيتمثل في الوصول لنصف النهائي، يجب طي صفحة مباراة العراق والاستعداد والتحضير للمباراة المقبلة".
وتابعت "متابعة مباريات النشامى في المقاهي أمر جميل، لكن إدارة بعض المقاهي تحرص على رفع أسعار المشروبات والطلبات الأخرى أثناء البطولات المجمعة التي يهتم بها الشارع الرياضي، وذلك بسبب بقاء الجمهور في المقهى لأكثر من ساعتين أثناء عرض المباراة، وهو الأمر الذي يسهم في ازدحام المقهى وعدم قدرته على تقبل المزيد من الزبائن، وهذا يدفع أصحاب المقاهي والكافتيريات الى رفع الأسعار".

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