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النشامى في آسيا.. فريق يطمح لتدوين اسمه ضمن مفاجآت منصة التتويج

1/30/2024 10:24:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي أكدت كرة القدم على مدار سنوات طويلة ماضية، أنها لعبة لا تخضع للمنطق والمقاييس، وأن ما يجعلها أكثر إثارة في كل مرة، هو مكافأتها لمن يجتهد في الملعب ويحافظ على هدوئه حتى النهاية، ومن يطبق تعليمات الجهاز الفني بكامل حذافيرها، مهما كان جمه بين كبار اللعبة.
هذه المعطيات، من شأنها أن ترفع منسوب التفاؤل في الشراع الكروي المحلي، حيث تتطلب المرحلة المقبلة من المنتخب الوطني المشارك حاليا في نهائيات كأس آسيا، استمرار التركيز وتخطي المنافسين المقبلين، بهدف تحقيق إنجاز تاريخي، يراه البعض قريبا أكثر من أي وقت مضى.
ولم يتوقع أحد بأن يقدم المنتخب الوطني الأداء المميز والنتائج الجيدة في النسخة الحالية، عطا على ما قدمه الفريق من مستويات ضعيفة ونتائج غير مرضية في فترة الإعداد الماضية، وتحديدا منذ تولي المغربي الحسين عموتة منصب المدير الفني.
وقدم“النشامى” حضوره منذ الدقائق الأولى، واستطاع افتتاح مشواره بالفوز على منتخب ماليزيا برباعية بيضاء، قبل أن يتقدم حتى الدقائق الأخيرة على منتخب كوريا الجنوبية، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، فيما ضمن المنتخب التأهل للدور التالي (ثمن النهائي)، قبل أن يخسر مباراة البحرين بهدف نظيف.
وكانت المباراة الأمتع والأكثر إثارة، تلك التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره العراقي ضمن الدور ثمن النهائي، والتي شهدت التقدم بالنتيجة، قبل أن يقلب“العراقي” الطاولة ويتقدم 2-1، فيما شهدت اللحظات القاتلة تسجيل هدفين أردنيين صنعا تاريخا جديدا للكرة الأردنية، بانتظار إتمام الرواية بأفضل صورة حتى النهاية.
وعلى مدار سنوات طويلة ماضية، وتحديدا في البطولات القارية المجمعة، نجحت منتخبات في مفاجأة الجميع وصعدت على منصة التتويج، رغم عدم ترشيحها للمنافسة في وقت سابق.
وقبل انطلاق النسخة الثامنة عشرة لكأس آسيا، رشح الغالبية العظمى من المحللين والنقاد الرياضيين منتخب اليابان بالدرجة الأولى للفوز باللقب، وتم استبعاد المنتخب الوطني وغيره من المنتخبات العربية من ضمن قائمة المرشحين، نظرا للفوارق الفنية الكبيرة بين منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، وبقية فرق البطولة.
وكانت للنسخة الماضية دليل واضح على أن كرة القدم تعطي من يعطيها، وهو ما حصل مع المنتخب القطري الذي صعد على منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه، رغم عدم ترشيحه من البداية للوصول إلى ما وصل إليه.
ولعل من أبرز الأبطال غير المتوقعين، المنتخب الدنماركي الذي شارك في نسخة كأس أوروبا العام 1992 كضيف، بعد استبعاد منتخب يوغوسلافيا، ليشارك الفريق الذي كان يضم الحارس الشهير بيتر شمايكل، رغم عدم نجاحه في التأهل للبطولة عبر التصفيات، لكنه حقق المفاجأة وتال اللقب لاحقا.
الأمر ذاته تكرر بعد 12 عاما ولحساب البطولة ذاتها، حيث نجح المنتخب اليوناني في إبهار العالم بأجمعه، من خلال فوزه باللقب الأوروبي الأول والوحيد في مسيرته، بسيناريو غير متوقع من خلال فوزه على صاحب الأرض المنتخب البرتغالي في مباراتي الافتتاح والختام، في سنة تاريخية لجيل لن تنجب مثله الكرة اليونانية.
وفي العام 2012، فرض منتخب زامبيا نفسه بطلا لكأس أفريقيا رفم مشاركة منتخبات عملاقة، وذلك بعد إصرار اللاعبين برفقة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على التقدم نحو النهائي، والفوز باللقب تكريما للاعبين الذي لقوا حتفهم في العام 1993، في حادثة تحطم طائرة المنتخب المتجهة إلى الجابون، وهي الدولة ذاتها التي استضافت البطولة القارية في ذلك العام.
الجماهير الأردنية تنتظر من النشامى بأن يقوموا بصناعة التاريخ وتحقيق المستحيل الذي لم يكن يتوقعه أحد قبل شهر من الآن، إلا أن مستويات الفرق في البطولة وتألق لاعبي المنتخب الوطني، زاد الطموحات والآمال بالصعود على منصة التتويج.

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