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مكافآت للاعبين بعد تخطي العراق.. ونهاية حزينة للدردور مع النشامى

1/30/2024 10:24:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي الدوحة - أكد أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد الكرة، للجهاز الفني للمنتخب الوطني، رصد مكافأة مالية مجزية للاعبين، عقب الفوز أول من أمس على المنتخب العراقي بثمن نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، في مباراة دراماتيكية استحق المنتخب من خلالها التواجد بين كبار القارة.
وأقام المنتخب تدريبه أمس على ملعب العقلة بعد طي صفحة ثمن النهائي، والفوز المثير على المنتخب العراقي باللحظات القاتلة، وهذه المرة جاء التدريب في وقت متأخر عن الأيام الماضية.
وكان المنتخب قريبا من مغادرة البطولة بالدور الثاني كما جرت العادة في 3 نسخ سابقة، من 4 مشاركات، إلا أن إصرار اللاعبين وتركيزهم، ساهم في إسعاد الجماهير العريضة التي آزرت الفريق من مدرجات ستاد خليفة، إلى جانب الملايين من خلف الشاشات، حيث أحرز أهداف المباراة كل من يزن النعيمات، يزن العرب ونزار الرشدان.
وزار سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، وبقية أعضاء الاتحاد، غرفة اللاعبين عقب نهاية المباراة، وهنأ نجوم المنتخب على الأداء القوي الذي قدموه أمام أحد أقوى الفرق في البطولة، إلى جانب النتيجة التي ضمنت لهم التأهل لربع النهائي.
وكان هناك استغراب من عدم إجراء المدرب عموتة أي تبديل خلال المباراة سوى في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، بسحب ورقة لاعب الوسط رجائي عايد، وإشراك صانع الألعاب صالح راتب، إلا أن المدرب المغربي برر ذلك خلال المؤتمر الصحفي، بإيمانه في المجموعة التي شاركت بصفة أساسية.
ويتطلع المنتخب الوطني لوضع كامل تركيزه على المواجهة المقبلة بعد غد أمام طاجيكستان على ستاد أحمد بن علي، بهدف الظفر ببطاقة التأهل لنصف النهائي، علما بأن المنافس سبق له وأن واجه المنتخب الوطني قبل فترة وجيزة، وتعادلا في دوشنبه بهدف لمثله، ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وكان منتخب طاجيكستان قد ظهر بصورة جيدة في البطولة الحالية، فاحتل وصافة المجموعة الأولى من البطولة بجمعه 4 نقاط، من تعادل أمام الصين بدون أهداف، وخسارة من قطر 0-1، قبل الفوز في الجولة الأخيرة على منتخب لبنان بنتيجة 2-1، ثم تخطى المنتخب الإماراتي في ثمن النهائي بفارق الركلات الترجيحية 5-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.
من ناحية ثانية، قرر اتحاد الكرة في ساعة متأخرة مساء أول من أمس، استبعاد الهداف التاريخي للمنتخب الوطني حمزة الدردور من البعثة المتواجدة في قطر، بسبب مخالفته للضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب، لينتظر اللاعب حجز تذكرة للعودة خلال الساعات المقبلة إلى أرض الوطن.
ويعد الدردور أحد أبرز لاعبي المنتخب الوطني عبر تاريخه، نظرا للمسيرة الطيبة التي قدمها أثناء تمثيله“النشامى” منذ أول مباراة خاضها في العام 2011 أمام أوزبكستان، وانتهاء بآخر ظهور له والذي جاء أمام منتخب البحرين في ختام الدور الأول من البطولة الحالية.
ويعد الدردور الهداف التاريخي لـ“النشامى” في نهائيات كأس آسيا، برصيد 4 أهداف سجلها في مباراة واحدة، والتي كانت أمام المنتخب الفلسطيني في نسخة العام 2015، إلى جانب أنه اللاعب المتواجد في المرتبة السابعة على سلم اللاعبين الدوليين الأكثر تمثيلا للمنتخب بواقع 125 مباراة.
وواجه الدردور خلال 125 مباراة 55 منتخبا، إذ شارك في 62 مباراة منها بصفة أساسية و63 مباراة كبديل، ونجح المنتخب بالفوز أثناء وجوده في 57 مباراة، وتعادل في 29 مباراة، وخسر في 39 مباراة، علما بأن عدد أهدافه الدولية يبلغ 35 هدفا.
الجدير بالذكر أن الدردور نال البطاقة الحمراء عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني من مباراة العراق، وبحسب المعلومات الواردة لـ“الغد”، فإن اللاعب احتفل بهدف التعادل أمام دكة بدلاء لاعبي المنتخب العراقي، وهو ما رفضه الجهاز الفني للمنتخب الوطني، ليحتك عموتة مع الدردور، قبل أن ينفعل الأخير غضبا بوجه الطاقم الفني، قبل مغادرته للملعب.
واختلفت وجهات النظر حول إبعاد الدردور في الفترة الحالية، حيث عارض البعض الفكرة، وطالب بأن يكون هناك تفاهم بين أعضاء الفريق حرصا على المضي قدما في البطولة، فيما أيد البعض الآخر العقوبة، أملا في زيادة الانضباط عند اللاعبين، وعدم تجاوز كل فرد حدوده، طمعا بتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق للكرة الأردنية.
وبعد مغادرة الدردور وغيابه عن تدريب أمس، تقلصت قائمة المنتخب الوطني إلى 24 لاعبا، بعد استبعاد نور الدين الروابدة الذي أصيب بكسر في الضلع السادس، واللاعبون هم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق“شرارة”، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، صالح راتب ويزن النعيمات.
وعلى صعيد متصل، يغيب أفضل لاعب في مباراة المنتخب الوطني ونظيره العراقي اللاعب نزار الرشدان، عن مباراة المنتخب المقبلة أمام طاجيكستان، بسبب تلقيه الإنذار الثاني في البطولة أمام العراق، علما بأنه نال البطاقة الصفراء الأولى في مواجهة ماليزيا.
وتشير تعليمات الاتحاد الآسيوي إلى أن شطب الإنذارات وعدم ترحيلها بعد وصول المنتخبات للدور نصف النهائي في حال حصول اللاعب على إنذار واحد فقط، وهناك 7 لاعبين في المنتخب يملكون بطاقة صفراء مع المنتخب وهم موسى التعمري، علي علوان، يزن النعيمات، يزن العرب، سالم العجالين، إحسان حداد، عبد الله نصيب“ديارا”، ما يعني بأنهم معرضون للغياب في حال تأهلهم إلى نصف النهائي، إذا حصلوا على بطاقة صفراء أمام طاجيكستان.
وعلى ضوء ذلك، فإن بقية لاعبي المنتخب الوطني وعددهم 23 لاعبا، بعيدا عن الروابدة والدردور والرشدان، فإنهم سيتواجدوا في كشف مباراة ربع النهائي، نظرا لأن الاتحاد الآسيوي يسمح بهذا العدد كحد أقصى من اللاعبين في المباراة.
إلى ذلك، كشفت مصادر خاصة لـ“الغد”، أن نزار الرشدان، بات قريبا من الاحتراف في الكويت وتحديدا مع فريق القادسية، الذي قدم عرضا رسميا للاعب، مضيفة أن المفاوضات قطعت شوطا طويلا لضم نجم وسط“النشامى”.
كما تلقى الرشدان عرضا آخرا من ناد عراقي في الساعات الماضية، علما بأنه سبق له تمثيل فريق نوروز العراقي العام الماضي.
من جهته، بدأ نادي الخور القطري الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية، مفاوضاته مع اللاعب علي علوان، بهدف تدعيم صفوفه، علما بان اللاعب يمثل حاليا فريق الشمال بدوري نجوم قطر.

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