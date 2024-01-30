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الملك يفتتح المقر الجديد للقيادة العامة في ياجوز

1/30/2024 10:23:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
ولدى وصول جلالة القائد الأعلى موقع القيادة بمنطقة ياجوز، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته، وعزفت الموسيقى السلام الملكي، فيما حيت جلالته ثلة من حرس الشرف.
وأشاد جلالة الملك خلال جولته في مرافق مقر القيادة، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بالجهود المبذولة والاحترافية العالية في تنفيذ المشروع، الذي يمتاز بالحداثة والتطور.
واستمع جلالته إلى إيجاز من مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية حول المقر الذي يقع على مساحة أرض تبلغ 300 دونم، وأنشئ وفقا لأحدث الأسس والمعايير الهندسية.
وقدم مدير مؤسسة الإسكان شرحا حول المخطط التنظيمي لمديريات القيادة العامة التي يشملها المقر، والذي يتضمن ميدان مشاة بمساحة إجمالية 10000 م2، لافتا إلى دور دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم المشروع.
ودّون جلالته كلمة في سجل كبار الزوار عبر خلالها عن فخره واعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وتقديره لتضحياتهم وبطولاتهم في الدفاع عن الوطن.
وحضر الافتتاح وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد مبارك المزروعي، والسفير الإماراتي في عمان الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان، وكبار ضباط القوات المسلحة.

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