Wednesday, 31 January 2024 08:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عودة المدارس: تخوفات من انتشار أمراض تنفسية بين الطلبة

1/30/2024 10:23:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- مع عودة الطلبة إلى مدارسهم، كشف خبراء واختصاصيون في الأوبئة والرعاية التنفسية، ازدياد معدلات انتشار أمراض الانفلونزا وفيروس كورونا والرشح بين الطلبة، محذرين من نقلها إلى كبار السن في المنازل والسيدات الحوامل وحالات الاختطار العالي.
وأشار هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ"الغد" إلى ضرورة عدم تلقي المضادات الحيوية الا بعد استشارة الأطباء، وتلقي المطاعيم اللازمة بخاصة الموسمية، والالتزام بالاحتياطات والإجراءات الاحترازية لعدم نقل العدوى.
وشددوا على ضرورة التزام الطلبة بعدم الاكتظاظ، داعين لارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار وشرب السوائل، فضلا عن الراحة للمصابين.
استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية، وخبير العدوى التنفسية د. محمد حسن الطراونة، قال إنه في الفترة الحالية وفي ظل انخفاض درجات الحرارة وتقلب الظروف الجوية، يأتي انتشار الأمراض بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي، وعودة الطلبة إلى المدارس، في وقت ترتفع فيه معدلات الإصابة بكورونا عالميا ومتحورها الجديد، وانتشار سلالات من فيروس الانفلونزا الموسمية، ما ينذر بموجة جديدة مع حالات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي في الأسابيع المقبلة.
وأضاف الطراونة، إن الأمراض التنفسية التي تنتشر حاليا هي: الانفلونزا الموسمية وأنفلونزا الخنازيرH1N1، والفيروس التنفسي المخلوي والأنفي، وكورونا والمتحور الجديد بالإضافة إلى نزلات البرد والأنفلونزا، مشيرا إلى أنه في السنوات السابقة، كانت نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية أقل، جراء الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا، كارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.
وتوقع الطراونة، زيادة الإصابة بالأمراض التنفسية حاليا، ومع دخول فصل الشتاء في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، نتيجة الاختلاف في درجات الحرارة والتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أن درجة الإصابة بالأمراض التنفسية تعتمد على مناعة الجسم لكل شخص، وتحدد درجة إصابته بهذه الأمراض.
وأضاف الطراونة، أن من يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل، الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروسات التنفسية. مطمئنا بإن %90 من المصابين بالفيروسات التنفسية، يتعافون من تلقاء أنفسهم فقط، وتعالج الأعراض بتناول خافظات حرارة ومسكنات ألم.
وذكر أن هناك اعراضا تستدعي مراجعة الطبيب المختص في الأمراض الصدرية، كالارتفاع الشديد في الحرارة، والذي لا ينخفض بتناول خافظات الحرارة الاعتيادية، وميل الشفاه والأطراف للون الأزرق والتشويش على الوعي والصعوبة بالتنفس والسعال المتكرر مع النفث الدموية.
وأضاف أن من يعانون من قلة النوم (ينامون أقل من 7 إلى 8 ساعات)، تكون نسبة إصابتهم بالفيروسات التنفسية أعلى ممن يحصلون على نوم كاف، لافتا إلى أن من لا يحصلون على غذاء كاف وقليلي الحركة، تكون مناعتهم قليلة، محذرا من الإسراف بتناول المضادات الحيوية، فالفيروسات التنفسية لا تستجيب لها، وهذا يولد حالة من البكتيريا والجراثيم المقاومة للمضادات.
ودعا الطراونة الكوادر الطبية في المستشفيات بخاصة، والمواطنين عموما، للحصول على مطعوم الانفلونزا الموسمية للحماية من الإصابة بالفيروسات التنفسية، فالمطعوم يحمي بنسبة 75 %.
وحول انتشار الفيروسات بين طلبة المدارس، أكد اهمية تهوية الغرف الصفية وعدم الاكتظاظ وعزل الطالب المصاب، ووجوب توعية الطلبة حول انتشار الفيروسات وطرق الوقاية منها، وغسل اليدين باستمرار لمنع انتقالها للأهالي في المنازل، كون الأطفال يعدون ناقلا رئيسا لعدواها في الشتاء.
ووفقا لخبير الأوبئة د. عبد الرحمن المعاني، فإن طلبة المدارس أكثر عرضة لانتقال الأمراض التنفسية الفيروسية عند العودة إلى الدراسة، بحيث يلاحظ انتشار أنواع من العدوى وظهور أعراض من الحمى والسعال بين الأطفال، في أولى أيام عودتهم، جراء تواصل الطلبة، وتفاعلهم الوثيق مع بعضهم بعد العطلة الصيفية.
ولفت المعاني، الى أن أكثر أنواع الالتهابات والعدوى شيوعا بين أطفال المدارس هي أمراض البرد، والتهاب الملتحمة، والتهاب الحلق، والتهابات الجلد. وتشمل طرق انتقال العدوى بينهم التلامس المباشر، أو عبر الأسطح المختلفة التي علقت بها الفيروسات والبكتيريا، مثل المكاتب والطاولات ومقابض الأبواب. داعيا أنه عند ملاحظة أعراض مرضية لدى الطفل، كالحمى، فيجب استشارة الطبيب المختص لتحديد السبب وتقديم الرعاية الطبية المناسبة.
ولفت المعاني، إلى أنه مع اقتراب بدء موسم انتشار الانفلونزا، يوصى بإعطاء الأطفال لقاح الإنفلونزا الموسمي، وعدم مشاركتهم الآخرين الطعام، والألعاب، والأدوات المدرسية، لتقليل خطر انتقال مسببات المرض بين الأطفال.
كما شدد على ضرورة أن يحرص الأهالي على تناول أطفالهم غذاء متكاملا وصحيا، وتزويد أجسامهم بعناصر غذائية هامة للصحة العامة والمناعة، وتقليل استهلاك الطفل للأطعمة والمشروبات السكرية والحصول على قسط كاف من النوم يومياً، لتعزيز جهاز المناعة ومكافحة العدوى.
من جهته، قال اختصاصي الأمراض الصدرية د. عبد الرحمن العناني، إن الفيروسات التي تتسبب بأمراض الشتاء، ومنها كورونا والإنفلونزا الموسمية اكثر انتشارا بين الاطفال، بخاصة في موسم العودة الى المدارس.
وأشار العناني، إلى أن انتشار الأمراض الفيروسية بين الاطفال يهدد كبار السن وحالات الاختطار العالي والسيدات الحوامل، بحيث تشهد المستشفيات والمراكز الصحية مراجعات كثيفة للاطفال، وغالبا تكون الاعراض التهاب الحلق والسيلان والآم العضلات، إلا أنه لا توجد أعداد دخول كبيرة إلى المستشفيات.
وشدد على ضرورة عدم تناول المضادات الحيوية، لأن الفيروسات لا تجدي معها هذه المضادات، بل يحتاج المريض للراحة وشرب السوائل والمسكنات ومضادات السعال إن لزم الأمر.

MENAFN30012024000072011014ID1107789566

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث