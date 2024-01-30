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القومية واليسارية: مطلوب موازنة تراعي التحديث الاقتصادي

1/30/2024 10:23:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمّان - أصدر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أمس، ورقة موقف حول مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024، معتبرا أنه كان يفترض إصدار موازنة استثنائية تستجيب للتحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة.
وأشارت الأحزاب إلى ضرورة تبني مشروعات تنموية مولدة لفرص العمل، وتعزيز دور الخدمات العامة، على غرار الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء، باعتبارها جزءا رئيسيا في اهتمامات المواطنين، مشددة على أن الموازنة لم تراع خطة التحديث الاقتصادي التي تستوجب تخصيص أكثر من مليار دينار سنويا لمشاريع تنموية.
وأكد الائتلاف أهمية الالتزام بمبدأ الشفافية التي تشكل واحدة من أهم السمات العامة لمصداقية مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن الموازنة تعاني من ارتفاع العجز المزمن في الموازنتين والحساب الجاري.
ودعا إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وتوحيدها بإصدار موازنة موحدة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية، وصياغتها على أسس جديدة بما يحقق زيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم والعمل والنقل العام من النفقات العامة وغيرها.
كما دعا إلى زيادة حصة النفقات الرأسمالية؛ فيما لم يراع مشروع قانون الموازنة للعام 2024 خطة التحديث الاقتصادي، بما يسمح بتطوير البنية التحتية والمساهمة بمشاريع تنموية، وتوجيه السياسة النقدية لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، بتخفيض الفوائد والعمولات والرسوم ومختلف مسميات الخدمة المصرفية.
وشدد على أهمية اقتران النمو الاقتصادي بالتوزيع العادل لعائدات التنمية من خلال الضريبة التصاعدية، وإعفاء شرائح من المواطنين من الضرائب، وتقليص الفجوة في الدخل بين المواطنين، وتعديل قانون ضريبة الدخل بما يتوافق مع مبدأ الضريبة التصاعدية.
كما حث على إعفاء السلع والخدمات الضرورية للفئات والشرائح المتوسطة والفقيرة، وتحفيز قطاع السياحة، والمحافظة على رأس المال المحلي وحمايته بإزالة كل المعيقات التشريعية والتنظيمية، فضلا عن تعديل قانون العمل الأردني ليحقق المطالب المشروعة للطبقة العاملة.
كما دعا إلى إعادة النظر في كيفية تسمية ممثلي الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والاستعاضة عن المعينين دون وجه حق، بذوي الخبرة والكفاءة وأصحاب التخصص.
وأكد ضرورة حماية أموال الضمان الاجتماعي، ووقف استنزافها، واستثمار نسبة من أرباح صندوق الضمان، فضلا عن توفير بيئة استثمارية مشجعة تبدأ باستقرار التشريعات، وتوفير ضمانات النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات بشكل عام.
وطالب بوضع سياسة وطنية للمياه بهدف المحافظة على الأمن المائي للمواطن، وتحديد أولويات استخدام المياه، ووضع جميع الموارد المائية تحت إشراف الدولة باعتبارها ثروة وطنية أساسية وحمايتها من التلوث والنضوب. ولفت ألى أهمية تشجيع القطاع الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني، ووضع خطة إستراتيجية لمعالجة اختلالات قطاع الطاقة وتكلفة مشتقاته والتوسع في اعتماده على الطاقة البديلة في توليد الكهرباء.

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