Wednesday, 31 January 2024 08:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعديلات حول مسؤولية المنتج الممتدة لمعالجة نفايات مواد التعبئة.. إلى أين وصلت؟

1/30/2024 10:23:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – ما يزال مصير التعديلات التي توافقت عليها غرفة صناعة الأردن ووزارة البيئة حول تعليمات مسؤولية المنتج الممتدة "مجهولا"، بينما رفض وزير البيئة د. معاوية الردايدة التعليق على سؤال "الغد" حول أين وصلت هذه التعديلات.
ومنذ أن دخلت هذه التعليمات الهادفة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن نفايات مواد التعبئة والتغليف حيز التنفيذ في حزيران (يونيو) الماضي، شهدت تباينا في وجهات النظر بين الغرفة والوزارة، لوجود بنود كانت تقتضي التعديل، من بينها ما يتعلق بعضوية اللجنة الفنية التي ستشرف على تنفيذها.
وفي محاولات للتوصل إلى توافق بشأن التعديلات، عقدت اجتماعات عدة في الوزارة، ليصار إلى إعادة إرسالها مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء للموافقة عليها.
ولكن، ومنذ أن أكدت الوزارة في آب (أغسطس) الماضي، وفي تصريحات سابقة لـ"الغد" أن "التعديلات سترسل إلى رئاسة الوزراء في الفترة ذاتها، لإقرارها وبالسرعة الممكنة"، لم تصدر التعليمات لغاية الآن، وبطبيعة الحال، فإن إصدار التعليمات لا يأخذ وقتا بخاصة بعد رفعها إلى رئاسة الوزراء، بحيث تجري مراجعتها من ديوان التشريع والرأي، ومن ثم يقرها مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.
"الغد" حاولت الاستدلال على حيثيات الموضوع، وفي اتصال هاتفي أجرته مع الوزير الردايدة أمس، وأين وصل العمل بتعديلات التعليمات، لكنها لم تتمكن من الحصول على رده بهذا الصدد. في وقت أكد فيه نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، "وجود تباين سابق في وجهات النظر بين الغرفة والوزارة، حول التعليمات، لكون بنودها صدرت بطريقة مغايرة لما اتفق عليه سابقاً بين الطرفين".
وعلى إثر ذلك، "عقدت اجتماعات بين الطرفين، جرى التوصل عبرها إلى اتفاق بشأن التعديلات التي من بينها تسمية ممثلين من الغرفة في اللجنة التوجيهية، للإشراف على عمل الوحدة، وتطبيق النظام مسؤولية المنتج الممتدة"، وفق الجيطان.
وبحسب المادة (4) من التعليمات "تنشأ في الوزارة، لجنة لإدارة وتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة، وتتم إدارتها من خلال لجنة يرأسها الوزير"، وتضم في عضويتها "أمناء عامين وزارتي البيئة والإدارة المحلية، ومندوب واحد عن كل من وزارات الصناعة والتجارة، والاستثمار، وغرفتي صناعة وتجارة الأردن، وغيرهم".
وبحسب تأكيدات مصدر مطلع، فإن "موضع التباين بين الوزارة والغرفة، تمحور حول طلب غرفتي صناعة وتجارة الأردن، برفع عدد أعضاء اللجنة التوجيهية لأكثر من 4، ليحظوا بالحصة الأكبر فيها".
وهذا ما أكد عليه الجيطان، بأن "أحد التعديلات المتوافق عليها حاليا بين الغرفة والوزارة، هو في زيادة تمثيل القطاع الخاص بعضوية اللجنة التوجيهية، لتطبيق نظام مسؤولية المنتج الممتدة، وتحقيق التوازن بينهم وبين القطاع الخاص من ناحية التمثيل". إذ لا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن "ثمة تعديلات فنية، جرى التوافق عليها مع الوزارة أخيراً".
وكان من المفترض تطبيق تعليمات الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن نفايات مواد التعبئة، والتغليف ضمن 4 مراحل، تبدأ أولاها بتطبيق بنود التعليمات اختياريا، ولجميع المنتجين والمستوردين، بين تاريخ نشر التعليمات في الجريدة الرسمية وكانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثم سيتحول التطبيق ليصبح إجبارياً ابتداء من مطلع العام الحالي على المنتجين والمستوردين الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على 50 مليون دينارسنوياً، ولجميع أنواع المواد والبضائع، أو ممن يزيد ناتجهم السنوي من هذه المواد المدخلة الى السوق على 1000 طن سنوياً.

MENAFN30012024000072011014ID1107789564

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث