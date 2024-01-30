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الخصاونة: نفخر بالأداء الاقتصادي.. وأجهزتنا وجيشنا عماد الوطن

1/30/2024 10:23:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان - في وقت أعلن فيه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في جلسة النواب أمس، أن النواب سيصوتون اليوم على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، داعيا الحكومة ووزير المالية، لتجهيز الرد على ما جاء في مداولات المجلس حول المشروع والتي بدأت الأربعاء الماضي، وتحدث حتى مساء أمس 87 نائبا، ولم يتبق إلا 3 نواب.
وخلال جلستين صباحية ومسائية عقدهما المجلس أمس، برئاسة الصفدي، أدار جزءا منها النائب الأول عبد الرحيم المعايعة والثاني يحيى عبيدات، بحضور رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة وأعضاء من الفريق الحكومي، واصل النواب مناقشتهم للمشروع.
وكان أبرز ما جاء في الجلسة، ما ورد في كلمة للنائب حسن الرياطي، من توجيه اتهامات إلى الحكومة وأجهزة رسمية، بالسكوت عن جرائم فساد، وهو ما أثار حفيظة الخصاونة الذي اعتبر بأن تلك الاتهامات مرفوضة.
ورد الخصاونة على اتهامات الرياطي التي غمز فيها من قناة الحكومة بشدة، بالقول "إن الحكومة تفتخر بالأداء المالي والاقتصادي الذي ساهم في وقاية المواطنين من شر الصدمات الاقتصادية".
وأضاف رئيس الوزراء في رده خلال نقاشات مشروع قانون الموازنة العامة أن "الحكومة تفتخر بالأداء المالي والاقتصادي الذي وقى المواطنين من شر الصدمات بعيدا عن الفقاعات الكلامية التي قد يلجأ لها غيرنا، ولا نلجأ لها في الأردن، وأدت إلى آثار تضخمية مهولة على مواطنيها".
وزاد "كان خطابنا الوطني منضبطا، وسياساتنا المالية والنقدية التي دعمها مجلس النواب الموقر هي التي حافظت على المنعة التي نتمتع بها اليوم ونحمي بها الطبقة الوسطى.
وأشار في رده على كلمة لأحد أعضاء مجلس النواب أنه لا يرغب في التعليق على شيء من الجوانب التي تطرق لها النائب فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، والقضايا التي تتعلق بالخزينة العامة وأداء الحكومة المالي والاقتصادي، لكن ما أشار إليه النّائب إلى وجود "نصب واحتيال" فيما يتعلق بتوزيع أراض وغيره فهذه عبارة لا تقبلها الحكومة بأي شكل من الأشكال، مطالبا بشطبها من محضر الجلسة".
وطلب الخصاونة من النائب، إن كان لديه أي شيء من هذا القبيل، تقديمه عبر أدواته الرقابية في مجلس النواب، الى جانب طلبه من المجلس شطب حديث النائب الذي أشار فيه إلى تواطؤ لأجهزة رسمية في حملات إعلامية.
وشدد على أن الأجهزة الرسمية في المملكة لديها اتحاد في الحالة مع الحالة الشعبية، وأنه في أكثر من مناسبة، قام بتحية جميع أحزابنا ومؤسساتنا وفي مقدمتها الأحزاب الإسلامية المرخصة والعاملة في المملكة وغيرها من الأحزاب. مؤكدا أن "الأجهزة الرسمية لا تتواطأ مع أحد، وهي عماد الوطن والحامي له بمؤسساتنا وأجهزتنا الأمنية وجيشنا الباسل".
وقد شهدت الجلسة، عمليات شد وجذب، وكادت أن ترفع أثر كلمة من النائب فواز الزعبي، وجهها إلى النواب، فاعتبروها "غير موفقة ومسيئة" لهم، لذا طرقوا على الطاولة احتجاجا عليها، وبدأوا بالخروج من الجلسة، لولا تدخل الصفدي الذي طالب الزعبي بالاعتذار، وهو في مستهل الجلسة، قال الصفدي إن "الأسرة الأردنية الواحدة، تحتفل اليوم بالعيد الثاني والستين، لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وهي سنوات خير وعطاء، نستذكر معها على الدوام، سيرة وطن كان الإنجازعنوانه، والإخلاص والوفاء لترابه عماده وأساسه".
وأضاف أن "وطنا يقوده أبو الحسين، لا يعرف إلا طريق القوة والحق والمجد، منه نستمد العزيمة والثبات، وبهذه المناسبة، نقول باسم ضمائر ووجدان شعبنا الكريم، ونشد الخطى على نهجه بمواصلة مسيرة البناء الوطني في المسارات كافة، عاقدين العزم على أن تكون هذه المناسبة، طريقا نحو العمل والإنجاز".
وتابع "عام مضى، كانت معه مضارب الهاشميين، وجولات الميدان، وجبهات المعسكرات، شاهدة على قيادة لا تعرف المستحيل، وتؤمن بهذا الشعب وقدراته على تجاوز التحديات، فكنا نستمد الثقة من سيد البلاد، كلما ضاقت بنا الكروب، فيمضي بركب الوطن متجاوزا أصعب الدروب، على ما فيها من قسوة ومكايد ومخططات، إلا أنها الحكمة والرؤية الثاقبة لملوك بني هاشم، والتي طالما بقيت النور الذي يهتدي به الناس في حالكات الليالي، نعم عام مضى، ارتدى فيه الوطن ثوب الفرح بزفاف أمير القلوب سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، وازدانت أرجاء الوطن بأبهى مظاهر البهجة والسرور، وكانت قلوب الأردنيين أكثر فرحا، وهي ترى سيد البلاد يهدي سيفا هاشميا إلى سمو ولي العهد، منقوشا عليه آية من القرآن الكريم (إن ينصركم الله فلا غالب لكم)".
وفي هذا السياق، حضرت مألمة قطاع غزة بقوة خلال المناقشات، وواصل نواب رفضهم للصمت الدولي عن المجازر الوحشية للصهاينة بحق أبناء القطاع، وانتقدوا موقف دول غربية وقفها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وشكروا جنوب أفريقيا على موقفها في محكمة العدل الدولية.
كما وجدت الموازنة نقدا نيابيا، بخاصة الاستدانة المتصاعدة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، دون وضع موعد سداد واضح لديونها، مطالبين بعدم المساس بصندوق دعم الطالب، واعتماد الشكل السابق لتعليماته ونظامه دون أي تعديل، ورفع رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، وإقرار قانون للعفو العام للتخفيف عن المواطنين، رافضين أي مساس بالحدود الشمالية والشرقية، ومعربين عن دعمهم للجيش العربي وحرس الحدود ودورهم في إبقاء حدود البلاد آمنة مستقرة، وحرصهم على عدم ادخال المخدرات الى البلاد.
كما طالب بعضهم الحكومة وما سيعقبها من حكومات بالاعتماد على الذات، وبناء اقتصاد وطني مستقل، يستند على ثروات الوطن الطبيعية، وعقول وسواعد أبنائه التي أثبتت تميزها على مر الأيام، وعدم توقيع أي اتفاقيات مستقبلية مع الكيان الصهيوني، وإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة معه، حفاظاً على مصلحة الوطن واستقراره.
وأشار النواب إلى ما يعتري الموازنة من تشوه بنيوي نمطي في الإيرادات والنفقات، مثلها في ذلك مثل سابقاتها، فمعظم الإيرادات ضريبية، والنفقات جارية وخدمة للدين، ولا تقدم حلولا فاعلة لما يواجهنا من تحديات كارتفاع معدل البطالة، وتدني مستوى المعيشة.
وثمنوا ما تبذله القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك من تحركات لا تتوقف من أجل وقف شلال الدم والإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة التطرف في الكيان المحتل بأهالي غزة المدنيين، لافتين الى ما يبذله جلالته من جهود ولقاءات وجولات التقى فيها قيادات العالم، سعيا منه لوقف هذا الإجرام المستمر، إلى جانب ما يقدمه الأردن من عون طبي للأهل في غزة، عن طريق المستشفيات الميدانية، وإنزال المساعدات عبر طائرات سلاح الجو الملكي.
وطالب نواب بتأمين صحي شامل لكل مواطن، وتعزيز الاهتمام بقطاع الزراعة الذي يلعب دورا مهما في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، فهو يعتبر من النشاطات الاقتصادية المهمة التي تسهم بتشغيل أعداد كبيرة من المزارعين وأسرهم، وتوجيه البلديات نحو فتح أبواب الاستثمار والتنمية المحلية مع القطاع الخاص.

MENAFN30012024000072011014ID1107789563

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