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من العبدلي إلى ياجوز.. استغلال أراضي القيادة العامة منظور اقتصادي جاذب للاستثمار

1/30/2024 10:23:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - من معسكرات للجيش بصبغة أمنية، تحولت منطقة العبدلي، التي تعد أهم مناطق العاصمة، إلى منطقة حضرية جاذبة للاستثمار بمختلف أشكاله، بعد رحيل القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي عنها.
تلك قصة نجاح مشهودة، تتحدث عنها العاصمة اليوم بكل افتخار. وفيما كان التفكير يتجه إلى انتقال القيادة العامة للقوات المسلحة، إلى مجمع الأعمال، في المنطقة التي تنبض بروح عمان الجديدة، والتي تعد مع محيطها واحدة من أهم مناطق العاصمة التجارية، كانت رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بخلاف ذلك تماما، إذ رأى أن المنطقة القريبة من نبض عمان التجاري يتوجب أن تظل بصبغتها المدنية، وأن تتحول إلى مساحة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية، لتسهم في تطوير الشباب الأردني وتشغيلهم.
وهكذا، انتقلت القيادة إلى منطقة طبربور بشكل مؤقت، ثم إلى مقرها الدائم في ياجوز، والذي افتتحه جلالة الملك أمس، في تحول يواكب التوسع العمراني الحيوي للمدينة التي نهضت على سبعة جبال منذ نشأتها الأولى.
تلك رحلة انهمكت بتشكيل روح المدينة وهي تتوسع، لتحقق أفقا جديدا يمتثل لتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في جعلها مدينة جذب سياحي واستثماري، يستقطب الزوار والسياح والمستثمرين، من مختلف انحاء العالم.
تحتفظ رمزية المكان الذي استقرت فيه القيادة العامة للجيش العربي، باسم المؤسس الذي حملته منطقة العبدلي قبل مائة عام، لتكون تكريما لجلالة الملك عبدالله الاول ابن الحسين، مؤسس الأردن، والتي أصبحت واجهة لاقامة واحد من أضخم المشاريع العمرانية والتجارية والسياحية في عمان، وقد صمم وفق طرز عالمية حديثة وراقية ، يراه معظم سكان المدينة من مختلف مناطقها القريبة والبعيدة.
بدأ إنشاء المشروع في العام 2004 واستمر العمل به لعشر سنوات، فأسهم بنقل العاصمة الى وجهة جديدة، تتآلف مع الرؤية الملكية في ان تصبح مركزا حضريا نشطا ومتميزا معماريا ومكملا ورابطا للمراكز الحضرية في المملكة، يرتقي بالبيئة المدنية، ويكون محفزا للاستثمار بمختلف أنواعه الحيوية.
وقد جاءت فكرة تطوير منطقة العبدلي، بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الاعلى للقوات المسلحة الأردنية، حين أوعز بنقل معسكرات الجيش من مناطق وسط المدينة الى مناطق اخرى بديلة في جميع انحاء المملكة، وبموجبها جرى نقل مديريات القيادة العامة والامن العام منها.
ضم مشروع العبدلي، أكثر من 460 شركة، منها مكاتب لشركات عالمية وبنوك، فضلا عن 1200 غرفة فندقية و720 وحدة سكنية، ليوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.
في المرحلة التالية، انتقلت القيادة العامة، الى منطقة طبربور الناهضة، انطلاقا من التوسع الذي بدأت تشهده العاصمة، ليتم استبعاد فكرة نقلها لمجمع الأعمال، والذي رأى جلالة الملك أن تجري الاستفادة من الموقع، ليكون مركزا للمعرفة التكنولوجية، وان ينتقل المقر الى منطقة أخرى.
وفعليا، أكدت رؤية جلالة الملك وبعد نظره، بان أصبح مجمع الاعمال من ابرز المراكز الاقتصادية الإقليمية للإبداع والابتكار في المنطقة العربية، اذ استقطب شركات محلية وعالمية كبرى، ما أسهم بتحقيق تطلعات الأردنيين في الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
لقد درست هذه المشاريع بعناية، وتوج إنجازها بارادة وتصميم كبيرين، للارتقاء بالاقتصاد الأردني ومشاريعه، الى مصاف دول الاقليم.
تجلت فكرة نقل معسكرات الجيش والقيادة العامة، في صميم تخطيط الدولة، بخاصة بعد أن بدأت العاصمة تتوسع عمرانيا، وتتضاعف حاجتها للتخطيط والنمو، والحد من الاختناقات المرورية التي تعاني منها.
الفكرة السديدة، لا ترتبط بمكان او زمان، بل برؤية ثاقبة في أنها ستعود بالفائدة على البلد، ما ينعكس ايجابا على قدراته الاقتصادية والاستثمارية، وسط سعي العالم المحموم لاستقطاب الاستثمار.
تأخير تنفيذ الأفكار والرؤى يعد أمرا مثبطا ومقاوما للتغيير، وقد يحرم البلد من استثمارات كثيرة.
إن الدولة الأردنية ليست بحاجة للافكار بقدر ما هي بحاجة لاخراج الافكار من الصدور من دون خوف او محاسبة او تحقيق، وجلالة الملك، يثبت دوما ان ما يدور في الصدور، يحب ان ينفذ على أرض الواقع، ويعود بالخير والمنفعة على الأردن واهله.
اليوم، وبعد نقل مقر القيادة العامة الى مقرها الجديد في منطقة ياجوز، وافتتاحه برعاية ملكية سامية على مساحة أرض تبلغ 300 دونم، وفقا لأحدث الأسس والمعايير الهندسية، يعود المكان ليضع رمزية جديدة بخطى واثقة، وليرفد رحى التنمية الحضرية واعادة انعاش المنطقة الجديدة، لتصبح مركزا بارزا وحيويا، وذات بعد استثماري حيوي، يزدهر بالتدريج.
وفي هذا السياق، فإن رؤية جلالة الملك الاستشرافية، التي جعلت من منطقة جنوب عمان، فضاء حيويا حين أنشئت فيها مديرية الامن العام، لتغدو مركزا تجاريا جاذبا، على غرار مناطق عديدة، انتعشت بفكرة رائدة ومتابعة حثيثة من لدن جلالته.
ونحن نحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك، يحتفل جلالته مع مواطنيه اليوم، بافتتاح حاضنة جديدة للوطن والعمل والفعل الخلاق، تحمل في حناياها رمزية الجيش العربي المصطفوي، بكل ما يمتثل فيه من مفردات وطنية، تأسست على الفروسية والعروبة، فالشعار والبورية والقايش والفوتيك، تحمل ذكرى وقيمة، تسور الارض التي اجتمع عليها قادة الأردن بالخير والمحبة والتقدم والعمل والبناء.
ففي رمزية الجيش التي خلدت في الانفس، ستبقى عالية، يحملها الأردنيون في كل مكان، وعلى اي ثرى، فهي نشيد الارواح التواقة دوما للعلا.

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